David Popovici, mesaj manifest pentru sportul românesc! Marele campion nu a iertat autorităţile: "Bazinul e abandonat de 7-8 ani" - Antena Sport

David Popovici pune presiune pe autorităţi. Marele campion român este extrem de supărat de problemele de la bazinul din Complexul Lia Manoliu din Capitală. De mai multe ori a tras un semnal de alarmă şi le-a transmis factorilor de decizie din statul român că sunt probleme la această bază.

David Popovici nu renunţă. Vrea ca bazinul din Complexul Lia Manoliu să fie refăcut. Spune că sunt mari probleme la acea bază şi că autorităţile nu au mai ridicat de un deget de 8 ani de zile.

David Popovici pune presiune pe Guvern

David Popovici este extrem de supărat pe cei din Guvern. Sportivul care a scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris nu e deloc încântat cu problemele cu care se confruntă bazinul din complexul Lia Manoliu. Pune presiune pe Guvern să reia lucrările abandonate cu ani în urmă. „Pentru bazinul de la Lia Manoliu din interior incerc să mă zbat. O fac de când s-au pus toate reflectoarele pe mine şi am câştigat popularitate şi o s-o fac în continuare. bazinul din interior de la Lia Manoli este abandonat de 7-8 ani. În loc să se rezolve problema pentru care s-a închis s-a oprit totul. Voi vorbit despre asta de câte ori am ocazia. Nu cred că ar fi altfel dacă m-aş duce la Guvern. Am făcut-o de mai multe ori, cu zeci de microfoane în faţă. S-au făcut paşi mici, dar in continuare voi vorbi. Ştiu ce pot face pentru tinerii care mă urmăresc. Vreau să inspir tinerii şi copii, să fiu un exemplu pozitiv”, a spus Popovici, la Gala Sportului Românesc.

David Popovici tocmai a primit premiul de Sportivul Anului. „Mulţumesc. A trecut ceva vreme de când am vorbit pe scenă. A trecut ceva vreme de la un concurs, de-abia ieri m-am întors. Mulţumesc pentru premiu în primul rând. Nu poţi să câştigi întotdeauna, dar voi face tot posibilul. Îmi place sportul, vreau să îi inspir pe cei mai tineri să facă asta„, a spus David Popovici.