Gigi Becali a tăiat bugetul academiei FCSB: "La revedere! N-am nevoie de 50 de lei de la părinţi" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a redus bugetul academiei echipei, fiind nemulţumit de numărul de jucători pe care i-a produs această academie. Recent, în clasamentul realizat în fiecare an de FRF, FCSB s-a clasat pe locul 10.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Motivul pentru care FCSB a căzut pe locul 10 în clasament este legat de faptul că Gigi Becali a decis să micşoreze numărul de grupe de juniori.

Gigi Becali a redus numărul de grupe de juniori la Academia FCSB: “Exact la limita regulamentului”

Nemulţumit de faptul că nu a încasat sume importante de bani pe urma jucătorilor pe care i-a crescut la academie, Gigi Becali a decis să reducă numărul de grupe până la limita regulamentului. Mai mult, el nu a vrut să păstreze grupele nici după ce anumiţi părinţi s-au oferit să cotizeze lunar:

“Noi am micșorat grupele. Am cheltuit zece milioane de euro cu academia și n-am scos jucători. Dacă cheltui zece, trebuie să iei 11 milioane, dar eu n-am luat niciun ban pe jucătorii pe care i-am scos. Așa că am micșorat grupele de copii și juniori exact la limita regulamentului.

Am terminat și cu academia, și cu banii, că plăteau părinții… n-am nevoie eu să iau 50 de lei de la părinți. Fac selecție și gata! Ce e bun, țin. Ce nu e bun, la revedere!”, a declarat Gigi Becali, potrivit prosport.ro.