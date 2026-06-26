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Decizia radicală luată de Rusia, după declarațiile lui Emil Boc. Ce se va întâmpla la Cluj

Viviana Moraru Publicat: 26 iunie 2026, 14:49

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Decizia radicală luată de Rusia, după declarațiile lui Emil Boc. Ce se va întâmpla la Cluj

Emil Boc, în timpul unui meci/ Sport Pictures

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Echipa naţională rusă de gimnastică ritmică a decis să se retragă de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică din 2026, de la Cluj-Napoca, “din cauza unor încălcări grave ale regulilor de competiţie din partea organizatorilor”, a anunţat vineri biroul de presă al Federaţiei Ruse de Gimnastică (RGF), potrivit TASS.

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Reacţia vine după ce primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat că la competiţie nu va fi afişat steagul Rusiei şi nu se va intona imnul acestei ţări.

Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca

Organizatorii ne-au informat verbal că steagul naţional al Federaţiei Ruse nu va fi arborat în arenă şi că imnul naţional nu va fi intonat în cazul victoriilor gimnastelor ruse”, a declarat Linar Ginatullin, purtătorul de cuvânt al departamentului de gimnastică ritmică al Federaţiei Ruse de Gimnastică (RGF).

„Aceasta reprezintă o încălcare directă a deciziei din luna mai a Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică [World Gymnastics], în temeiul căreia gimnastelor ruse li s-au restabilit pe deplin drepturile.”

„De asemenea, acest lucru este o încălcare a Cartei Federaţiei Mondiale de Gimnastică şi a prevederilor actualizate ale Cartei Olimpice, menite să protejeze sportul şi sportivii de orice presiune externă de natură politică, statală, socială sau economică. Echipa noastră naţională este întotdeauna pregătită să participe la competiţii în care sunt respectate cerinţele Federaţiei Mondiale de Gimnastică”, a adăugat Ginatullin.

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Federaţia Rusă de Gimnastică a precizat că va urmări aplicarea strictă a deciziilor Federaţiei Mondiale de Gimnastică, recurgând la toate mecanismele juridice internaţionale disponibile.

În data de 18 mai, Comitetul Executiv al Federaţiei Mondiale de Gimnastică a decis să ridice restricţiile impuse anterior sportivilor ruşi, permiţându-le să concureze la nivel internaţional sub steagul Rusiei. Federaţia Europeană de Gimnastică a informat ulterior agenţia TASS cu privire la această decizie şi a declarat că va lua o decizie privind ridicarea restricţiilor până pe 24 mai, urmând în cele din urmă acest exemplu.

În decembrie 2025, Comitetul Executiv al CIO a emis recomandări care permiteau sportivilor din Rusia şi Belarus să participe la competiţii internaţionale sub steagurile şi imnurile naţionale. Recomandarea se aplica atât sporturilor individuale, cât şi celor de echipă. Numeroase federaţii sportive internaţionale au urmat această propunere, precizează TASS.

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