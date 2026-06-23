Diferenţa de vârstă dintre Lionel Messi şi soţia lui, Antonella. Povestea lor de dragoste, scenariu de film

Lionel Andrés Messi, unul dintre cei mai buni jucători de fotbal ai tuturor timpurilor, continuă să facă spectacol şi la Cupa Mondială din America alături de echipa sa. În vârstă de 38 de ani, fotbalistul este căsătorit și are trei copii. Diferenţa de vârstă dintre cei doi este de aproximativ 8 luni, iar povestea lor de dragoste e una demnă de film, pentru că cei doi se ştiu încă de când aveau şase ani!

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Messi este căsătorit din 2017 cu Antonella Roccuzzo, cei doi având trei copii împreună și au o poveste specială de iubire.

Messi și Antonella s-au cunoscut pe vremea când aveau 9 ani. Drumurile lor s-au separat apoi.

Messi a plecat la vârsta de 11 în Spania, pentru a-și urma visul de a deveni fotbalist, însă, în urma unei tragedii, acesta a revenit în țara natală, în 2004. Atonella trecea printr-un moment foarte greu, după prietena ei cea mai bună murise într-un accident de mașină. La auzul veștii, fotbalistul a părăsit Spania pentru a fi alături de ea. Acela a fost momentul când s-au îndrăgostit iremediabil. Messi și Antonella și-au oficializat relația în 2009, iar trei ani mai tâțrziu, tânără a adus pe lume primul lor copil, un băiețel pe nume Thiago.

În următorii ani, Messi și Antonella și-au extins familia. Mateo a venit pe lume în 2015 iar Ciro în 2018. Messi și Antonella s-au căsătorit ăn 2017, într-un loc cu o semnificație extrem de specială pentru ei, orășelul lor natal, Rosario.