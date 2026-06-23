Argentina – Austria 2-0, cu golul istoric al lui Lionel Messi, lider detaşat de audienţă

Ieri, Lionel Messi a strălucit din nou pe cea mai importantă scenă a fotbalului, dubla sa ȋnregistrând un nou record de goluri la Campionatul Mondial: fotbalistul de aproape 39 de ani a devenit cel mai bun marcator din istoria competiţiei care se vede ȋn exclusivitate ȋn universul Antena.

Telespectatorii au urmărit ȋn direct calificarea Argentinei ȋn șaisprezecimile campionatului, ȋn confruntarea grupei J, cu Austria, rezultat 2-0, care alături de cea a grupei H, Uruguay – Capul Verde, rezultat 2-2, dar și de meciul din grupa G, Noua Zeelandă – Egipt, rezultat 1-3, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi s-au impus ca lider detaşat de audiență. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

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Astăzi lupta continuă pentru calificarea în şaisprezecimile turneului final, ȋn exclusivitate pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu disputele din grupele L și K: Portugalia – Uzbekistan, Anglia – Ghana, Panama – Croaţia și Columbia – RD Congo, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Argentina – Austria 2-0, lider detaşat de audienţă

Astfel, partida disputată în intervalul 20.01 – 22.02, Argentina – Austria, din grupa J, rezultat 2-0, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 36.5% și un rating mediu de 9.3 puncte, urmată de Pro Tv cu 19.3% cota de piaţă și 4.9 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 29.3% cotă de piaţă și 9.6 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 14.7% cota de piaţă și 4.8 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 23.9% cotă de piaţă și 7.5 puncte de rating, urmată de Pro TV cu 15.8% cota de piaţă și 4.9 puncte de rating. În minutul de aur, 22.01, peste 1.8 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.4 puncte de rating și 23.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.1 puncte de rating și 26.4% cotă de piață.

Şi partidele din ziua anterioară, Uruguay – Capul Verde (grupa H, rezultat 2-2) și Noua Zeelandă – Egipt (grupa G, rezultat 1-3), pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi au condus clasamentul audienţelor, ȋnregistrând 30.5% cotă de piaţă, respectiv 29.1% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.