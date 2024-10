Emma Răducanu conduce o maşină românească! Englezii au rămas şocaţi: "Un motor umil!" - Antena Sport

„Tatăl meu este român, iar Dacia a fost prima lui maşină. Deci, da, am o Dacia Sandero albă. A fost amuzant, am trecut de examenul auto la trei zile după ce s-a instalat pandemia, deci aveam nevoie să cumpărăm urgent o maşină. Am cumpărat-o la mâna a doua cu aproape 6000 de euro. Am grijă şi nu o să mă despart de ea niciodată”, a spus Emma Răducanu, în 2022, pentru sursa citată anterior.

Emma Răducanu, criticată de englezi

Emma Răducanu a avut o primă reacţie după decizia prin care şi-a pus toată Anglia în cap. Emma Răducanu nu a mai făcut pereche la dublu cu Andy Murray, iar marele campion britanic nu a mai avut şansa să joace un ultim meci la Wimbledon.

Emma Răducanu a spus că nu regretă decizia şi că a trebuiet să prioritizeze proba de simplu. Murray, fost număr unu mondial, în vârstă de 37 de ani, urma să joace alături de conaţionala sa sâmbătă seara, la All England Club.

”A trebuit să prioritizez proba de simplu și cred că a fost decizia corectă, o susțin în continuare. Desigur că n-am vrut să-i fac asta lui Andy, să-i distrug șansa de a juca ultimul meci aici, dar până la urmă decizia mea ar fi fost luată de oricare alt jucător care s-ar fi aflat într-o situație similară.

Toată lumea are păreri la fiecare decizie pe care o iau, știu că am fost criticată pentru asta, dar nu cred că aș fi decis altfel. Trebuie să decizi pentru tine și să prioritizezi asta, mai ales având în vedere istoricul accidentărilor mele, trebuia să mă pun pe primul loc”, a spus Emma Răducanu pentru dailymail.co.uk.