Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înainte de startul noului sezon: "Sperăm la cupele europene" - Antena Sport

Jucătorul echipei Dinamo Cătălin Cîrjan a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că anul trecut absenţa “foamei de performanţe” a făcut ca formaţia sa să termine pe ultimul loc în play-off-ul Ligii 1, dar speră ca odată cu ieşirea clubului din insolvenţă să poată ataca unul dintre locurile care duc în cupele europene în sezonul următor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Anul trecut cred că a lipsit o foame de performanţă, dar cred că anul acesta putem intra în cupele europene şi cred că vom arăta mult mai bine în play-off. Am făcut o pregătire foarte bună, sperăm să mai vină jucători şi să arătăm mult mai bine. Cred că avem o echipă foarte bună, avem foarte multă calitate şi fiecare îşi face treaba lui. Şi vrem să ducem Dinamo acolo unde este locul. Cred că vor fi cam aceleaşi echipe în play-off în acest sezon, nu ştiu cine ar putea veni din spate”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Ce a spus Cătălin Cîrjan înainte de startul noului sezon

“A fost o perioadă de pregătire foarte grea, am alergat foarte mult, ne-am pregătit foarte bine, dar cred eu că a fost o pregătire reuşită. Am avut meciuri amicale, ne-am mişcat foarte bine, s-au creat legăturile de joc şi sper să arătăm bine de la primul meci. Am foarte mare încredere în mine şi abia aştept să înceapă campionatul. Primul obiectiv este play-off-ul, o luăm pas cu pas. Ne dorim să intrăm acolo şi apoi atacăm mai departe”, a completat acesta.

Nou venit la Dinamo de la rivala FCSB, Alexandru Musi speră să fie bine primit de suporterii “alb-roşii”.

“Eu cred că voi fi primit bine de suporterii lui Dinamo. Sper să le răsplătesc şi eu încrederea, să ajut echipa. Sper să dau goluri şi cu siguranţă mă vor primi bine. Eu mă gândesc în primul rând să îmi ajut echipa. Ştim cu toţii ce înseamnă Dinamo şi nu puteam să refuz o aşa echipă”, a spus Alexandru Musi.