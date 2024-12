"Eşti în depresie?" Kylian Mbappe a rupt tăcerea despre scandalul din Stockholm. Reacţie fermă despre presupusul caz de viol - Antena Sport

Kylian Mbappe a vorbit, în premieră, despre scandalul în care a fost implicat în Stockholm. Numele starului de la Real Madrid a fost asociat cu un caz de viol. Justiţia din Suedia a deschis o anchetă, dar nu a precizat în niciun moment că vizat ar fi atacantul francez.

În luna octombrie, Mbappe nu a fost convocat la naţionala Franţei şi a plecat pentru o scurtă perioadă în Stockholm. A fost însoţit de un grup de prieteni, iar în hotelul în care a fost cazat ar fi fost semnalat un caz de viol. Cotidianul suedez Expressen a precizat că jucătorul francez era un „suspect rezonabil”, iar Mbappe a avut o reacţie scurtă pe reţelele sociale: „FAKE NEWS”.

Kylian Mbappe a rupt tăcerea despre scandalul din Stockholm

După două luni de la izbucnirea scandalului, Mbappe a dezvăluit ce s-a întâmplat în ţara scandinavă. Atacantul lui Carlo Ancelotti a anunţat că a aflat despre incident abia în momentul în care a urcat în avion, cu direcţia Madrid.

„Am fost surprins, sunt mereu surprins. Se întâmplă aceste lucruri pe care nu le prevezi niciodată că o să vină. Nu am primit nimic, nicio somație. Am citit același lucru ca toți ceilalți, guvernul suedez nu a spus nimic. Nu sunt implicat. Nu m-a deranjat, pentru că nu m-am simțit niciodată implicat. Am avut cinci zile libere și am decis să plec.

Trebuia să merg în altă parte, dar antrenorul mi-a spus să merg undeva unde să fiu mai puțin expus. Înainte să plec, mi-au făcut o fotografie plecând de la restaurant. Erau mulți oameni gata să mă întâmpine la ieșire. Când m-am urcat în avion, am primit vestea. Habar n-am cine este (n.r. denunţătorul)„, a spus Kylian Mbappe pentru francezii de la Canal+, citat de marca.com.