Florin Răducioiu și-a cerut iubita în căsătorie în noaptea de Revelion. Cu 10 ani mai tânără, Andreea l-a cucerit definitiv - Antena Sport

Am încercat să redresăm totul, dar… Reproșuri sunt, e clar că și eu am reproșuri față de ea. Probabil că și faptul că ne-am îndepărtat a fost un motiv în plus”, a spus Florin Răducioiu, în trecut, la Antena 1.

Florin Răducioiu are 21 de goluri în 40 de selecţii la naţionala României. A jucat pentru Dinamo, Bari, hellas Verona, Brescia, AC Milan, Espanyol, West Ham United, VfB Stuttgart, Monaco şi Creteil.