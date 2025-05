"A trebuit să fac față unui bullying!" Mărturie dureroasă a lui Răzvan Lucescu. Ce a păţit antrenorul - Antena Sport

Răzvan Lucescu fac dezvăluiri absolut incredibile din trecutul său. Actualul antrenor al celor de la PAOK Salonic a vorbit despre problemele pe care le-a avut în copilărie din cauza faptului că este băiatul actualului selecţioner, Mircea Lucescu.

Răzvan Lucescu a avut de tras pentru a nu mai fi catalogat drept “băiatul lui tata”. Până să reuşească acest lucru, antrenorul a avut de suferit în copilărie.

Dezvăluiri dureroase ale lui Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu recunoaşte. A avut de tras din cauza faptului că este fiul lui Răzvan Lucescu. „Eu nu am spus că a fost un dezavantaj și nu am spus că a fost foarte greu. Deși fiecare dintre noi trăim într-un anumit fel. Vedem, gândim, simțim. E undeva la mijloc adevărul (n.r.- dacă a fost o povară numele lui Lucescu). Au fost și situații în care pentru mine a fost o povară. Și gândește-te la presiunea pe care eu am avut-o. Pentru că întotdeauna să auzi ’tu nu ești ca taică-tu, dacă vrei să ajungi ca el e foarte greu’. O situație cumva negativă, nu?

Ok, ai forța să o dai la o parte o dată, de două ori, de trei ori, dar până la urmă ai și de suferit. În perioada în care eram copil, prietenii îmi vorbeau unii despre alții. Îmi spuneau: ’Ăsta e cu tine din interes!’. La fel și cu dragostea: ’Fata asta e cu tine din interes’. La școală: ’Faci lucrurile pentru că ești băiatul lui Mircea Lucescu’.

N-au cum să nu te afecteze aceste lucruri. După aceea există și situația în care, fiind lângă el, crescând și trăind lângă el i-am văzut pe toți ceilalți. Pe jucători, pe el ca antrenor, cu succesul lor, cu imaginea pe care și-au construit-o. Sigur că și eu mi-am dorit acest lucru. Probabil că și asta m-a inspirat. Însă nu a fost simplu. A trebuit să lupt foarte tare să depășesc o anumită situație.