Gabi Tamaş nu a trecut peste decesul tatălui său: "Îl visez"! Dezvăluiri incredibile: "Îl înjuram, ne înjuram reciproc" - Antena Sport

Gabi Tamaş nu a trecut peste decesul tatălui său! Fostul jucător, actual oficial la Concordia Chiajna, a vorbit deschis despre dorul pentru tatăl său.

Tatăl lui Gabi Tamaș a fost șeful Poliției din Poiana Brașov și s-a stins în anul 2020, în după amiaza zilei de 2 martie. Iosif Tamaș a decedat la spitalul Fundeni, din Capitală, în urma unei boli la ficat.

La mai bine de 4 ani de la decesul tatălui său, Gabi Tamaș a dezvăluit faptul că încă îl visează pe acesta. Actualul oficial de la Concordia Chiajna, care a avut o carieră controversată, a ținut să menționeze și faptul că nu a ascultat niciodată sfaturile tatălui.

„Îmi e dor de tata, nici nu am uitat. Mai am vise, îl visez. Nu poți să treci așa repede peste o tragedie, din familia mea. Am crescut de mic cu el, m-a învățat foarte multe.

Nu i-am ascultat niciodată sfaturile. După fiecare meci mă certam cu el. Și el era microbist”, a spus Gabi Tamaș, în cadrul unui podcast.