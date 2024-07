Gică Hagi, emoţionat în ziua în care Ianis Hagi s-a cununat religios! Cum a fost surprins în biserică - Antena Sport

Ianis Hagi și Elena Hagi, detalii despre relația lor

„Noi am avut o conexiune din prima zi. Ştiam că nu este o relaţie de copii. Am simţit o emoţie puternică”, a declarat Ianis Hagi într-un interviu exclusiv pentru Observator.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am simţit că ne cunoaştem dintotdeauna. Am ştiut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră”, a spus şi Elena Hagi.

Fiul lui Gică Hagi a respectat tradiţiile machedoneşti. Deja a avut loc „nunta mirelui”, la care au fost invitați doar apropiații. Printre aceștia și Gică Popescu. Familia Hagi s-a reunit în horă, înainte ca mirele şi tineretul să plece la „nunta miresei”. Ianis a dansat alături de Kira, Gică Hagi și Marilena Hagi.

„Le doresc numai bine şi multă iubire. Sunt iubirea întruchipată şi îi ador pe amândoi”, a spus Kira Hagi.

Petrecerea de la Domeniul Știrbey se anunță a fi una memorabilă pentru sutele de invitați. Decorul a venit cu opt camioane. Au fost aduse flori chiar şi din Thailanda sau Ecuador! Marian Cernat, executive chef la Domeniul Ştirbey, a semnat meniul care se anunţă a fi unul savuros. Alături de el sunt Orlando Zaharia şi Stefan Popescu, din show-ul Chefi la cuţite.

„Când ai un eveniment aşa de important, aşa de maiestuos şi fantastic ca acesta, trebuie să ai oameni în bucătărie, pentru că este un meniu meticulos, îţi ia foarte mult timp. Fiecare piesă trebuie să fie atentă la ea, în special la aperitiv. Trebuie să gustăm, să aranjăm să arate bine. Trebuie să fie perfect”, a declarat Chef Ştefan Popescu, potrivit observatornews.ro.