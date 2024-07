Nunta Anului la Domeniul Ştirbey | Cei mai buni bucătari au pregătit meniul pentru nunta lui Ianis Hagi: "Trebuie să fie perfect" - Antena Sport

Nunta Anului la Domeniul Ştirbey | Cei mai buni bucătari au pregătit în detaliu meniul pentru nunta impresionantă a lui Ianis Hagi şi a Elenei Hagi. O „armată” de oameni sunt în bucătărie şi aşteaptă apariţia celor aproximativ 700 de invitaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marian Cernat, executive chef la Domeniul Ştirbey, a semnat meniul care se anunţă a fi unul savuros. Alături de el sunt Orlando Zaharia şi Stefan Popescu, din show-ul Chefi la cuţite.

Nunta Anului la Domeniul Ştirbey | Cei mai buni bucătari au pregătit meniul pentru nunta lui Ianis Hagi

Cununia religioasă a Elenei şi a lui Ianis Hagi, dar si petrecerea de la Domeniul Ştirbey, vor avea loc în această duminică, iar Antena are drepturi exclusive de difuzare a celor mai importante momente.

„Când ai un eveniment aşa de important, aşa de maiestuos şi fantastic ca acesta, trebuie să ai oameni în bucătărie, pentru că este un meniu meticulos, îţi ia foarte mult timp. Fiecare piesă trebuie să fie atentă la ea, în special la aperitiv. Trebuie să gustăm, să aranjăm să arate bine. Trebuie să fie perfect„, a declarat Chef Ştefan Popescu, potrivit observatornews.ro.

„Primele contacte şi idei pentru acest eveniment a fost undeva în urmă cu un an, vara trecută. De atunci, am avut mai multe întâlniri şi am dezvoltat ideile. Am ajuns la un numitor comun şi sunt convins că va fi un eveniment grandios. Meniul ar trebui să îndeplinească exigenţele tuturor invitaţilor, fără excepţie„, a precizat şi chef Marian Cernat.