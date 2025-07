Iga Swiatek - Amanda Anisimova, finala Wimbledon (LIVE SCORE, 18:00). Ambele caută primul titlu la Londra - Antena Sport

De pe jumătatea de sus a tabloului de la Londra vine Amanda Anisimova, una dintre revelațiile acestui an în tenis. În vârstă de 23 de ani, jucătoarea americană se anunțase de la o vârstă fragedă drept o mare speranță a “sportului alb”, însă nu a reușit să confirme. Până la finala din acest an de la Londra, cel mai bun rezultat al ei la un turneu de mare șlem fusese o semifinală de Roland Garros cu mult timp în urmă, în 2019.

Swiatek – Anisimova este marea finală din acest an de la Wimbledon de pe tabloul de simplu feminin. În penultima zi de la All England Club, cele două se vor întâlni pe Central, iar miza este una uriașă pentru ambele: primul titlu pe iarba londoneză.

For the eighth Championships in a row, a new name is coming ✍️#Wimbledon pic.twitter.com/gpKl9xX2cY

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

De cealaltă parte, Iga Swiatek are experiență în finalele de mare șlem, doar că nu în cele de la All England Club. Poloneza este neînvinsă în meciurile decisive de Grand Slam-uri, unde are un bilanț de 5-0 în finale (4 titluri la Roland Garros și unul la US Open).

Cu toate acestea, Wimbledon părea până acum un tărâm mai greu de digerat pentru tenismena de 24 de ani. Până în acest an, cel mai bun rezultat al ei la All England Club fusese un sfert de finală în 2023.