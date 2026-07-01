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Gigi Becali a votat în Parlament împotriva proiectului fostului coleg, care l-a acuzat că “se bagă prea mult în seamă”

Bogdan Stănescu Publicat: 1 iulie 2026, 8:48

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Gigi Becali a votat în Parlament împotriva proiectului fostului coleg, care l-a acuzat că se bagă prea mult în seamă

Gigi Becali, în Parlamentul României / Alexandru Dobre - Mediafax Foto via Hepta

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Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (68 de ani), care e deputat neafiliat după demisia din AUR, a votat în Parlament împotriva proiectului de modificare a Legii 4, propus de fostul său coleg, Ciprian Paraschiv (51 de ani).

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Proiectul de modificare a Legii 4, care schimbă şi completează legea privind drepturile spectatorilor pe stadioane, a fost votat în Camera Deputaţilor marţi, 30 iunie. Camera Deputaţilor este for decizional, proiectul fiind votat anterior şi în Senat. Au fost 242 de voturi pentru în Camera Deputaţilor, 9 împotrivă (printre cei care s-au opus fiind şi Gigi Becali) şi 34 de abţineri.

Proiectul de modificare a Legii 4, criticat de numeroase cluburi din Liga 1

Proiectul de modificare a Legii 4 a fost criticat de cele mai multe cluburi din Liga 1, acestea susţinând că nu aduce niciun beneficiu, ci numai alte constrângeri pentru suporterii de pe stadioane. Totodată, acestea au acuzat că nu au fost consultate atunci când a fost elaborat acest proiect de lege.

După adoptarea proiectului, băuturile slab alcoolizate vor putea fi consumate din nou pe stadion, la fel cum se întâmplă în Europa. Totodată, materialele pirotehnice devin legale.

FRF a salutat adoptarea proiectului de lege propus de Ciprian Paraschiv, care a lucrat în trecut pentru forul condus de Răzvan Burleanu (42 de ani).

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Ciprian Paraschiv s-a contrat în trecut cu Gigi Becali

Fost fotbalist şi fost preşedinte al clubului Poli Iaşi, Ciprian Paraschiv s-a contrat în trecut cu Gigi Becali. În contextul discuţiilor de anul trecut legate de proiectul de lege care a fost votat acum, Paraschiv îl acuza pe Becali că “se bagă prea mult în seamă”.

“Cred că Gigi Becali se bagă prea mult în seamă. Da, a ieşit George Simion, public, pentru că a fost evident. Când Gigi Becali declară că nu-i convin amendamentele, nu e în regulă, declara Ciprian Paraschiv pentru primasport.ro.

 

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