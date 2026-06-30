FRF, prima reacţie după ce au fost aprobate modificările la Legea 4! Ce se schimbă pe stadionale din România

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege iniţiat de deputatul AUR Ciprian Paraschiv pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, precum şi pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

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Actul normativ creează un cadru legislativ modern pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor sportive, introduce măsuri privind accesibilizarea arenelor pentru persoanele cu nevoi speciale, reglementează consumul de băuturi slab alcoolizate şi aliniază legislaţia românească la standardele europene în domeniul siguranţei pe stadioane, precizează AUR.

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„Din punctul meu de vedere este un exemplu de bună practică, cum trebuie scris un proiect legislativ. Dezbaterile au durat aproape un an de zile cu toţi actorii cheie implicaţi şi aici fac o paranteză şi vreau să le mulţumesc tuturor colegilor din Comisia pentru Tineret şi Sport pentru timpul alocat pentru proactivitate, deşi au fost şedinţe informale, au fost zeci de ore cu săli arhipline, le mulţumesc că au avut încredere în mine şi în acest proiect şi dacă o să deschideţi prima pagină o să vedeţi că iniţiatori suntem 14 membri din Comisia pentru Tineret şi Sport, deci practic reprezentanţii tuturor partidelor”, a declarat deputatul AUR Ciprian Paraschiv, potrivit news.ro.

Parlamentarul AUR a subliniat că proiectul aduce beneficii întregului ecosistem sportiv din România. „Este cel mai bun proiect din ultimii 30 de ani, unul care oxigenează un ecosistem aflat în moarte clinică. Practic toată lumea are de câştigat. Au de câştigat sportivii, pentru că altfel joci cu tribunele arhipline şi cu atmosferă caldă în tribune. Vă zic din proprie experienţă că atunci când nu mai puteam, mai puteam când auzeam galeria lângă mine. Au de câştigat federaţiile, dar mai ales cluburile, pentru că vor putea vinde băuturi slab alcoolizate, vor putea aduce parteneri tehnici, vor putea vinde toate biletele de stadion, pentru că era o anomalie. Doar în România poţi construi un stadion de 45.000 de locuri, dar vinzi doar 40.000 de locuri. Va avea de câştigat mediul de business, evident, şi aici mi-aş dori tare mult ca berarii români să activeze.

Vor avea de câştigat persoanele cu dizabilităţi prin facilităţile create, vor avea de câştigat televiziunile, să nu uităm cum arătau meciurile în pandemie, parcă erau meciuri de cupa satelor. Şi vor avea de câştigat suporterii, pentru că scăpăm de acea umilire a lor prin care un poliţist local dădea un proces verbal că ai bască sau nu ai bască şi erai interzis pe stadion doi ani fără să fie prezumţia de nevinovăţie.”