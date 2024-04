Ilie Năstase, apariţie de gală alături de soţie! Ioana a strălucit pe covorul roşu la lansarea filmului despre viaţa lui "Nasty" - Antena Sport

Fostul mare tenismen a spus că se poate simți ca o adevărată vedetă doar în străinătate. Ilie Năstase a tratat un subiect sensibil, banii, și a dat de înțeles că nu are o avere atât de mare pe cât crede lumea.

„Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane… te sperii”, a spus Ilie Năstase, în cadrul unui podcast.

Totodată, Năstase a dezvăluit faptul că nu a fost niciodată preocupat să strângă bani și este de părere că cel mai important lucru este sănătatea.

„Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea. Dar mai importantă e sănătatea.

Restul lucrurilor sunt niște jucării pe care le obținem cu eforturi și le lăsăm altora să se joace cu ele, atunci când plecăm”, a mai spus fostul mare tenismen.