"Mă consider sărac!" Ilie Năstase a făcut o declarație uluitoare! Ce a spus "Nasty" despre banii săi - Antena Sport

„Mă consider sărac!” Ilie Năstase a făcut o declarație uluitoare! Ce a spus „Nasty” despre banii săi

„Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane… te sperii”, a spus Ilie Năstase, în cadrul unui podcast.

Totodată, Năstase a dezvăluit faptul că nu a fost niciodată preocupat să strângă bani și este de părere că cel mai important lucru este sănătatea.

„Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea. Dar mai importantă e sănătatea.

Restul lucrurilor sunt niște jucării pe care le obținem cu eforturi și le lăsăm altora să se joace cu ele, atunci când plecăm”, a mai spus fostul mare tenismen.

Motivul pentru care Ilie Năstase a fost jignit incalificabil de un milionar celebru

Motivul pentru care Ilie Năstase a fost jignit incalificabil de un milionar celebru a fost dezvăluit într-o autobiografie.

Andre Agassi şi-a publicat autobiografia, „Open", în noiembrie 2009. Deţinătorul a 8 titluri de Grand Slam, fost lider mondial, a lucat cu J.R. Moehringer, deţinător al unui Premiu Pulitzer, la cartea respectivă. Andre Agassi s-a destăinuit în cartea respectivă în legătură cu mai multe aspecte controversate ale carierei lui. Unul dintre acestea ar fi chiar faptul că s-a drogat cu cocaină. Agassi a povestit şi cum a decurs o întâlnire din copilărie cu Ilie Năstase. Tatăl lui Agassi, Mike, care a decedat între timp, a insistat ca fiul său să schimbe câteva mingi cu Ilie Năstase, care era un tenismen în vogă la acea vreme. Năstase l-a tachinat pe Agassi, iar americanul nu a rămas dator. L-a jignit incalificabil în carte pe fostul mare tenismen român. „Nasty" l-a poreclit „Snoopy" pe Agassi, iar asta l-a scos din minţi pe cel ce avea să ajungă numărul 1 mondial. „Îmi vine să-i dau una în nas românului ăsta mare și prost, chiar dacă are cu jumătate de metru și 45 de kilograme mai mult decât mine. Îmi arunc racheta și plec de pe teren. Să te ia naiba, Năstase", a scris Agassi în autobiografia „Open".

