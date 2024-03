Imagini de senzaţie cu Helmut Duckadam şi soţia lui, cu 20 de ani mai tânără decât el! Au fost la o aniversare spectaculoasă! - Antena Sport

„N-aveam nimic. Cel mai grav a fost atunci, în momentul după ce ne-am căsătorit. Tot ce aveam eu în România am dus în America, atunci când am plecat, în 2003. Când m-am însurat cu Alexandra, nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. La un moment dat, am pierdut și apartamentul din Arad.

A fost o casă naționalizată, o câștigasem eu prin hotărâre definitivă, dar, după zece ani, urmașii urmașilor au câștigat-o la CEDO și m-au dat afară, zbang.

Și m-am dus la mama, că n-aveam unde să mă duc. M-am dus la mama și, practic, pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama. Nu aveam nici furculiță, nici cuțit”, a spus, în trecut, Duckadam, la Antena 1.

Helmut Duckadam a intrat în istoria fotbalului, după ce a apărat toate cele 4 lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, câştigată de Steaua contra Barcelonei

Helmut Duckadam a intrat în istoria fotbalului, după acea performanţă unică, apărarea a 4 lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor disputată pe 7 mai 1986. Steaua a cucerit atunci Cupa Campionilor Europeni, cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc. Duckadam a ajuns în Cartea Recordurilor pentru acea reuşită, unică atunci în istoria fotbalului.

A fost 0-0 după timpul regulamentar şi prelungiri, aşa că s-a ajuns la loviturile de departajare. Duckadam le-a apărat penalty-urile tuturor jucătorilor Barcelonei care au executat. De partea cealaltă, Lăcătuş şi Gabi Balint au marcat de la punctul cu var.

„Eu m-am dus în poartă, mi-am spus că trebuie să stau în afara careului de 16 metri. Cum e poarta, aici, m-am dus în stânga. M-am pus în fund şi, in momentul în care jucătorul se apropia de minge, m-am lasat pe spate (n.r. lasă capul pe spate). Pur şi simplu mă întindeam pe spate şi mă uitam în sus. Şi auzeam după reacţia tribunelor dacă s-a marcat sau s-a ratat. Nu m-a interesat nimic, nici când am marcat, nici când am ratat, mă concentram doar ce am eu de făcut şi cum să fac să reuşesc să apăr.

Mă uit acum şi văd Barcelona, văd Real Madrid, ce bucurie au în momentul când câştigă Champions League. Noi n-am ştiut să ne bucurăm, poate că nici n-am crezut atât de mult că putem realiza acest lucru. Bine, ne-am dat seama poate după un an-doi ce performanţă am realizat”, mărturisea Helmut Duckadam, citat de digisport.ro.