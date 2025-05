Jannik Sinner, primit de Papa Leon al XIV-lea - Antena Sport

Într-un interviu acordat după ce fost făcut cardinal, în 2023, pe site-ul Ordinului Sfântului Augustin, el afirmase: „Mă consider un jucător amator de tenis. De când am plecat din Peru am avut puţine ocazii să joc, dar îmi doresc să revin pe teren”.

Vaticanul dispune de un teren de tenis de zgură în aer liber.

Întrebat, luni, după victoria sa din optimile de finală ale turneului de la Roma ce părere are despre faptul că Papa este un iubitor al tenisului, Sinner a răspuns: „Este extraordinar pentru jucătorii de tenis că avem un papă care ne urmăreşte şi care a jucat tenis”.