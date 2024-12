Răzvan Burleanu, apel pentru români cu 3 zile înaintea alegerilor prezidenţiale: "România trebuie să câştige din nou! Viitorul este în Europa" - Antena Sport

Tranziția democratică a țării noastre a fost o lecție dură pe care am învățat-o trăind în România zi de zi și care ne-a maturizat puternic. De aceea, nu trebuie să ne uităm trecutul, încă recent pentru cei din generația mea, fiindcă riscăm în prezent să luăm decizii greșite pentru viitor. În 2004, România a aderat la NATO și garanția de securitate a devenit fundamentul dezvoltării noastre ca țară, din punct de vedere economic și social, și implicit un mediu sigur și stabil pentru creșterea sportului și a generațiilor viitoare.

În 2007, România a aderat la Uniunea Europeană și am început să călătorim liber, să studiem fără constrângeri și să muncim oriunde în Europa. Am devenit liberi, cu adevărat. Din 2014 până în prezent, a venit rândul fotbalului să parcurgă un amplu proces de europenizare. Ne-am conectat la toate valorile și principiile occidentale și am început o etapă de reconstrucție în care puțini au crezut, dar mulți și-au pus speranța.

Am reușit împreună! Astăzi, ne bucurăm împreună!

Anul acesta, Echipa Națională ne-a adus împreună, generații de români, și a schimbat percepția despre țara noastră la nivel internațional. O dovadă de iubire de țară, de unitate, de respect și de civilizație. În spatele lor sunt astăzi peste 500.000 de copii care joacă fotbal și care sunt sigur că vor să aibă aceleași oportunități ca noi, în Vest, și nu într-un Est care nu are nimic de oferit, în afară de suferință. Fac această declarație fiindcă avem o responsabilitate pentru peste 500.000 de copii, băieți și fete, care joacă astăzi fotbal în România și care ne dorim să continue să o facă liberi, fără constrângeri și fără aberații, acum și în viitor. Să nu uităm! FRF nu este o instituție publică, nu are bani de la stat și nu are nicio influență politică, dar FRF este o organizație liberă în serviciul public, al celor care iubesc sportul și fotbalul! Vă mulțumesc mult! HAI LA VOT! Viitorul României este în Europa„, a spus Răzvan Burleanu într-un mesaj postat pe frf.ro.