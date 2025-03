Românul care a stat la bere cu Donald Trump! Dezvăluiri de senzaţie - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit ce fel de relaţie are cu Donald Trump, noul preşedinte al Statelor Unite ale Americii. Miliardarul român a povestit cum a băut o bere cu Trump şi Ilie Năstase, dar şi că a primit o şapcă semnată de politician.

Ţiriac a vorbit şi despre nunta lui Ilie Năstase, la care a fost prezent şi Donald Trump, dar şi despre reducerea cu 25% pe care americanul i-a făcut Martinei Navratilova pentru un apartament din Trump Tower.

Ion Ţiriac, dezvăluiri despre Donald Trump

Eu îl cunosc pe un Donald Trump care era businessman și cu care beam berea așa. Năstase stătea aici, el stătea acolo, eu stăteam aici. „Bă Donald, ai cumpărat Eastern Airlines acum nouă luni și acum îl bagi în faliment? Ce afacere?”.

„Bă, Țiriac, ține racheta, rămâi cu racheta! Stay with the racket, stay with the tennis! Let me do the business!”. „Ce, cum voiai să fac bani? Pe mine trebuie să mă plătească statul, că atâția oameni îi dau afară.

Ăsta-i Donald Trump, pe de o parte, pe de altă parte, e Donald Trump care în 5 minute i-a dat Martinei Navratilova 25% reducere la apartamentul care l-a luat în Trump Tower.