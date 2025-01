Românul celebru cu o avere de peste 100 de milioane de euro care merge cu metroul! "Bă, ce sărac e ăsta!" - Antena Sport

Valeriu Iftime are o avere de peste 100 de milioane de euro, dar asta nu-l împiedică să meargă cu metroul atunci când ajunge în Bucureşti. Face asta pentru a scăpa de traficul pe alocuri infernal din Capitală.

Pe lângă faptul că grupul său deţine un avion privat şi că se îmbracă de la fabrica pe care o deţine în Botoşani, Iftime susţine că cea mai scumpă achiziţie pe care a făcut-o e un ceas de 12.000 de euro.

”Da (n.r.- dacă e un om bogat). Adică vă dați seama… Soția mai cumpără tablouri, avionul e pe firmă. Nu știu… Nu sunt așa pretențios. Am o fabrică în Botoșani de unde mă îmbrac, nu caut pantofii cei mai nu știu care. Cel mai scump (n.r.- obiect achiziționat)? Ce poate să fie? Poate un ceas de 12.000 de euro… Nu am așa… Iar la mașină v-am spus care a fost treaba.

Lumea știe, am dat în declarația de avere. Am spus mereu că un om nu e bogat după câți bani are în cont, ci după impozitul plătit. Eu sunt cel mai mare plătitor de impozite din Botoșani. Grupul meu de firme. Știu că în 2023 am plătit 24 de milioane. Atât a plătit grupul de firme la care sunt acționar. În 2024 mai mult. Cam 30 de milioane de euro.

(n.r.- cel mai extravagant lucru făcut) Să mă duc în insula Capri, de acolo la o nuntă a unui nepot. Dimineața eram în Capri și luam mic dejunul, la ora 13:30 eram la nuntă și a doua zi am plecat la Paris. Mi s-a părut… Băi, dă-o încolo de viață. Erau lucruri cumva programate. În Capri eram cu niște prieteni, la Paris aveam ceva afaceri. Am luat un avion privat”, a declarat Valeriu Iftime, citat de gsp.ro.