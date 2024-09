Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Gheorghe Mulţescu, un ultim tur al terenului pe Dinamo. Omagiu al fanilor dinamovişti - Antena Sport

Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Gheorghe Mulţescu a făcut un ultim tur al terenului pe Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cortegiul funerar a avut în faţă o grupă de juniori ai echipei de fotbal CS Dinamo, care duceau coroanele aduse de cei care i-au adus un omagiu lui Mulţescu.

Gheorghe Mulţescu, un ultim tur al terenului pe Dinamo

Galeria echipei Dinamo a agăţat pe gardurile care împrejmuiesc terenul de joc mai multe bannere cu mesaje în memoria lui Mulţescu: „Un gol în suflet ne-ai lăsat, Gigi Mulţescu nu vei fi uitat!”, „Prea mult plecat în pribegie, Mulţescu, mereu un câine la datorie”,

„Atunci când este greu, toată lumea dispare, Gigi Mulţescu ai fost a noastră salvare” şi „Pleacă un alt artist din fotbalul pe care l-am iubit, drum bun nea Gigi, câine desăvârşit”.

Ioan Andone: „O pierdere foarte mare pentru fotbalul românesc”

„E o pierdere foarte mare pentru întreg fotbalul românesc. A fost un coleg, prieten, pentru mine, am fost şi adversari de atâtea ori. Un om deosebit. A fost un om care s-a sacrificat pentru Dinamo. În ’83, când am venit la Dinamo, era căpitanul echipei, cu un an înainte fusese Cornel Dinu, care trecuse antrenor secund.