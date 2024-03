Sora lui Alexandru Mitriţă a reacţionat după ce fratele său a a devenit "eroul" şi "geniul" Olteniei - Antena Sport

Reclamă

Alex Mitriţă, explicaţii după ce le-a strigat „vă omor” coechipierilor în meciul cu Rapid

Alex Mitriţă a venit cu explicaţii după ce le-a strigat „vă omor” coechipierilor în meciul cu Rapid. Universitatea Craiova a reuşit să întoarcă scorul şi să obţină cele trei puncte, în ciuda faptului că echipa lui Ivaylo Petev a rămas în 10 oameni, la doar trei minute după ce giuleştenii deschiseseră scorul.

Cu un om mai puţin, Baiaram şi Mitriţă au marcat golurile care au adus cele trei puncte Universităţii Craiova. În acest moment, oltenii se află pe locul 2, la patru puncte în spatele liderului FCSB, care joacă duminică pe terenul celor de la Farul Constanţa

„Suntem foarte fericiţi, chiar dacă primele 35-40 de minute am suferit. Am luat acel roşu care ne-a trezit. (n.r. despre pasa de la primul gol) Asta este calitatea mea, am văzut spaţiul, l-am văzut pe Baiaram că pleacă şi era singura soluţie.

(n.r. ce le-a spus coechipierilor) Le-am spus că dacă pierdem, o să îi omor. Aşa am simţit atunci, să îi încurajez. Eram sigur că o să câştigăm.

Poate de asta aveam nevoie, să fim mai răi. Trebuia să alergăm mai mult, să ne batem mai mult şi asta am făcut, ne-am bătutu până la capăt. (n.r. lupta la titlu) Acesta a fost gândul de când am venit la Craiova. Am legat două victorii, ne aşteaptă un meci greu în Cupă, după care mergem la Bucureşti ca să luăm cele 3 puncte. (n.r. ce a discutat cu Edi Iordănescu) A fost o discuţie privată cu dânsul, mi-a zis să continui pe aceeaşi linie, răspunsul îl dau în teren şi am arătat că sunt într-o formă bună. Vreau să lămuresc acest lucru. Da, vreau la EURO. Pentru asta muncesc în fiecare zi. (n.r. meciul cu FCSB) Dacă vom câştiga acel meci, şi am mare încredere că o vom face, vom avea şanse mari la campionat”, a declarat Alex Mitriţă, la digisport.ro.

