"Te-au deranjat avansurile primite?" Irina Deleanu a avut un răspuns genial: "Cine vrea să vadă dincolo de 'carcasă', vede!" - Antena Sport

Mănânc foarte multă proteină, carne de vită, broccoli, spanac, sparanghel și chiar a ajuns să îmi placă. Am descoperit niște eclere, care au două păcate: pe lângă caloriile pe care le au, sunt și cu cafea și dacă, Doamne ferește, le mănânci seara nu mai dormi!! Nu am urmat niciodată diete drastice și am avut probleme cu greutatea după ce am născut, dar mi-am revenit. După 40 de ani, femeile trebuie să aibă grijă de ele pentru că metabolismul lucrează mult mai greu„, a spus Irina Deleanu.