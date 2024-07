Valentin Mihăilă şi iubita lui, momente tandre pe un iaht în Mykonos. Vacanţă de lux pentru internaţionalul român şi Ami Colhon - Antena Sport

“Povestea lui Valentin cu culorile gialloblu a început în toamna anului 2020, mai exact în luna octombrie, când a fost cumpărat de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova.

Este un atacant de bandă, căruia îi place să dribleze şi să-şi ajute coechipierii. Dar are şi o mare predispoziţie pentru sacrificiu în faza defensivă”, notează site-ul oficial al clubului italian.

În trei sezoane şi jumătate la Parma Calcio, Mihăilă a strâns 84 de prezenţe (Serie A, Serie B şi Coppa Italia). Ultimul său sezon cu Parma a fost cel mai bun din punct de vedere al performanţelor şi al randamentului: Valentin Mihăilă a fost implicat în 8 goluri (6 goluri şi 2 pase decisive), obţinând acelaşi rezultat pe care îl adunase la însumarea celor două sezoane anterioare.

„Când m-am întors la Parma, după experienţa mea în Serie A cu Atalanta, mi-am spus că cel mai mare obiectiv al meu este să revin în Serie A cu acest tricou, cu aceste culori, cu aceşti oameni. Astăzi am revenit în prima divizie şi această dorinţă a fost îndeplinită, acum mă concentrez pe faptul că vrem să rămânem acolo unde suntem pentru mult timp. Cu Parma, desigur. De aceea sunt fericit că, după luni de discuţii cu agenţii mei şi cu clubul, am găsit o înţelegere frumoasă.

Le mulţumesc agenţilor mei, tocmai, dar şi directorilor, preşedintelui Kyle J. Krause şi tuturor coechipierilor mei şi stafului tehnic. Sunt fericit că pot să-mi continui experienţa la Parma, pentru că simt că mai am multe de demonstrat şi de oferit fanilor noştri. Când am trecut prin cel mai dificil moment al meu, când lucrurile păreau să meargă prost, am simţit încredere în mine din partea tuturor şi o mare dorinţă de a crede în munca mea. Aceasta a fost forţa creşterii mele şi a restartului meu”, a declarat Mihăilă, conform news.ro.