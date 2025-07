"Un meci cu încărcătură sentimentală aparte?" Alexandru Musi, răspuns ferm înaintea derby-ului Dinamo - FCSB - Antena Sport

Alexandru Musi a oferit declaraţii, înaintea derby-ului dintre Dinamo şi FCSB. Partida din etapa a patra a sezonului se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30, pe Arena Naţională.

Până la duelul cu marea rivală, FCSB va disputa returul cu Shkendija, din turul doi preliminar de Champions League. Partida se va disputa miercuri, de la 20:30, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Alexandru Musi, reacţie fermă înaintea derby-ului Dinamo – FCSB

Alexandru Musi a fost întrebat dacă duelul cu fosta lui echipă va fi unul special pentru el şi a oferit un răspuns ferm. Mijlocaşul a transmis că duelul va fi unul dificil pentru Dinamo, însă în privinţa lui, nu va fi unul aparte.

Musi a subliniat că deşi a fost crescut de FCSB, a fost de mai multe ori împrumutat în Liga 1, astfel că nu a prins prea multe partide în tricoul roş-albastru.

“O să fie un meci greu cu campioana, dar ştiu ce grup avem, cum ne antrenăm, ştiu ce idei avem avem şi sper să ne facem treaba. Este fotbal, până la urmă am ajuns la Dinamo, este viaţa unui om. Acolo am crescut, aici pot să cresc în continuare, nu vreau să mă gândesc la asta. Vreau să-mi fac treaba la meci. Am păstrat legătură, am legat prietenii cum am legat şi aici. (Le spui secretul) Trebuie să ne facem treaba, nu trebuie să ne uităm la adversar. Cu siguranţă, trebuie să vedem ce fac ei, dar trebuie să ne facem treaba, dacă ne-o facem bine vom ieşi învingători.