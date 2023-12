Cuplul bombă dezvăluit în noaptea de Crăciun! Cu cine s-a cuplat frumoasa Diana Belbiță - Antena Sport

Reclamă

Cuplul bombă dezvăluit în noaptea de Crăciun!

Diana are alte planuri în schimb. Frumoasa olteancă originară din Strehaia are un nou iubit. Aceasta a postat mai multe imagini în brațele unui alt luptător, Cameron VanCamp. Americanul a fost și el sub contract cu UFC, dar după doar 2 meciuri a fost dat afară. Recent, VanCamp s-a reprofilat pe box fără mănuși.

”Moșule… pot să explic” este mesajul amuzant pe care Diana l-a postat.