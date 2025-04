Chris Eubank Jr a ajuns la spital după ce l-a învins pe Conor Benn! - Antena Sport

„ Ştiam că sunt capabil de asta, aveam nevoie doar de cineva care să mă scoată în evidenţă ”, a spus Eubank Jr. „ Nu am de gând să mint, nu mă aşteptam ca el să fie omul care să facă asta. Cred că faptul că taţii noştri au făcut ceea ce au făcut cu atâţia ani în urmă, scoate un suflet şi un spirit diferit în tine şi asta este ceea ce am arătat amândoi aici în seara asta ”, a adăugat el.

Tatăl şi fiul se înstrăinaseră, Eubank Sr catalogând lupta „Fatal Fury” drept un circ şi comportamentul fiului său drept o „ruşine”, dar au fost din nou împreună în ring înainte şi după.

„Sunt fericit să-l am pe acest om din nou cu mine”, a spus Eubank Jr, referindu-se la tatăl său. „Am susţinut numele familiei aşa cum am spus că vom face. Mai departe şi mai sus”, a adăugat tânărul în vârstă de 35 de ani, după o demonstraţie impresionantă de determinare şi voinţă într-o rundă finală explozivă.

„El trebuia să fie aici. Toate acestea se datorează a ceea ce a făcut el”.