Mike Tyson, dezvăluiri teribile despre problemele de sănătate avute: "Mi-am pierdut jumătate din sânge şi 25 de kilograme în spital" - Antena Sport

Învins de Jake Paul, Mike Tyson a mulţumit susţinătorilor săi şi a reamintit de problemele medicale care l-au forţat să amâne lupta programată iniţial în vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Este una dintre acele situaţii în care pierzi, dar tot câştigi. Sunt recunoscător pentru seara trecută. Nu regret că am urcat în ring pentru ultima dată”, a început el, înainte de a vorbi despre problema de sănătate (ulcer) pe care a suferit-o în vară, care l-a obligat să amâne lupta programată iniţial pentru 20 iulie.

Mike Tyson, aproape de moarte în iunie

„Aproape am murit în iunie. Am avut opt transfuzii de sânge. Mi-am pierdut jumătate din sânge şi 25 de kilograme în spital şi a trebuit să lupt pentru a-mi recăpăta sănătatea şi pentru a lupta, aşa că am câştigat.

Faptul că fiii mei m-au văzut ţinând piept şi terminând opt runde cu un luptător talentat de jumătate din vârsta mea, într-o arenă plină, este o experienţă pe care niciun om nu are dreptul să o ceară. Vă mulţumesc”, a încheiat el.

Youtuberul Jake Paul l-a învins pe legendarul pugilist Mike Tyson

Youtuberul Jake Paul l-a învins pe legendarul pugilist Mike Tyson prin decizie unanimă, câştigând vineri, în Texas, o luptă între generaţii la categoria grea, care nu a reuşit să se ridice la înălţimea aşteptărilor.