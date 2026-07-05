Charles Leclerc a răsuflat uşurat, după ce a câştigat cursa de la Silverstone: “Nu am visat la finalul acesta”

Charles Leclerc a câştigat Marele Premiu al Marii Britanii. Cursa de la Silverstone a fost una nebună, podiumul fiind completat de George Russell şi de Lewis Hamilton.
Cursa s-a încheiat sub Safety Car, după ce Max Verstappen a făcut accident în turul 48 şi a fost OUT din cursă. Olandezul se afla pe locul trei, înainte să intre în parapet.
Charles Leclerc, prima reacţie după ce a câştigat Marele Premiu al Marii Britanii
Charles Leclerc a recunoscut că a trăit cu emoţii finalul nebun de cursă de la Silverstone. Kimi Antonelli se apropia de el, însă pilotul Mercedes s-a confruntat cu probleme la suspensii şi a încheiat cursa, în cele din urmă, pe locul 16.
“Mă simt incredibil. Finalul nu a fost unul la care am visat, dar am câştigat, având în vedere cât de greu mi-a fost în ultimele curse, să mă simt din nou confortabil în maşină. Am făcut foarte multe modificări între cursa de sprint şi calificările pentru cursa de azi, trebuia să confirm că aceste modificări au funcţionat şi sunt foarte fericit.
După Monaco, nu m-am simţit bine în maşină, am avut parte de incidente. În Barcelona mă simţeam bine, dar am lovit maşina în calificări. În Austria nu am avut un rezultat bun, dar aici toate lucrurile au mers bine şi sper să păstrez acest moment. Mulţumesc echipei pentru munca depusă.
Pe finalul cursei, înaintea problemelor lui Kimi, era foarte rapid. Au început lucrurile să se complice după, a venit Safety Car-ul, am stat în spatele lui, temperaturile erau scăzute, mă gândeam cum va fi restartul, dar au fost lucrurile spre bine pentru mine”, a declarat Charles Leclerc, după ce a câştigat Marele Premiu al Marii Britanii.
Lewis Hamilton a reacţionat şi el, după ce s-a clasat pe locul trei în cursa “de casă” de la Silverstone. Britanicul l-a felicitat pe Charles Leclerc, însă a subliniat că pentru el, cursa nu a fost una reuşită.
“Îl felicit pe Charles, să câştigi aici e o experienţă atât de plăcută şi este un rezultat bun pentru echipă. Astăzi nu mi-a ieşit, am greşit la start, am primit o penalizare, nici echilibru nu a fost ce-mi doream, dar am încercat să fac tot ce am putut. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu Kimi, dar avem un ritm bun, mai avem de muncă pentru a închide diferenţa de performanţă între maşini“, a spus şi Lewis Hamilton, după cursa Marelui Premiu al Marii Britanii.
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