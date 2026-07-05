Charles Leclerc a răsuflat uşurat, după ce a câştigat cursa de la Silverstone: “Nu am visat la finalul acesta”

Charles Leclerc a câştigat Marele Premiu al Marii Britanii. Cursa de la Silverstone a fost una nebună, podiumul fiind completat de George Russell şi de Lewis Hamilton.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cursa s-a încheiat sub Safety Car, după ce Max Verstappen a făcut accident în turul 48 şi a fost OUT din cursă. Olandezul se afla pe locul trei, înainte să intre în parapet.

Charles Leclerc, prima reacţie după ce a câştigat Marele Premiu al Marii Britanii

Charles Leclerc a recunoscut că a trăit cu emoţii finalul nebun de cursă de la Silverstone. Kimi Antonelli se apropia de el, însă pilotul Mercedes s-a confruntat cu probleme la suspensii şi a încheiat cursa, în cele din urmă, pe locul 16.

“Mă simt incredibil. Finalul nu a fost unul la care am visat, dar am câştigat, având în vedere cât de greu mi-a fost în ultimele curse, să mă simt din nou confortabil în maşină. Am făcut foarte multe modificări între cursa de sprint şi calificările pentru cursa de azi, trebuia să confirm că aceste modificări au funcţionat şi sunt foarte fericit.

După Monaco, nu m-am simţit bine în maşină, am avut parte de incidente. În Barcelona mă simţeam bine, dar am lovit maşina în calificări. În Austria nu am avut un rezultat bun, dar aici toate lucrurile au mers bine şi sper să păstrez acest moment. Mulţumesc echipei pentru munca depusă.