Christian Horner „rupe tăcerea” în cazul scandalului în care a fost implicat cu o angajată Red Bull: „M-am gândit să renunț” - Antena Sport

Christian Horner, în timpul unui weekend de cursă / Profimedia După un 2024 destul de tumultuos pe pentru el, Christian Horner a ales să vorbească despre scandalul în care a fost implicat cu o angajată Red Bull. Șeful echipei austriece a vorbit despre perioada care a dezechilibrat echipa, dar și cine l-a susținut în acea perioadă. Red Bull a terminat sezonul 2024 pe locul al treilea în clasamentul constructorilor, în timp ce Max Verstappen a câștigat cel de-al patrulea titlu mondial consecutiv. Directorul general Red Bull a vorbit despre „sprijinul imens" pe care l-a primit atât din partea familiei sale, cât și din partea echipei, după anul care părea să-i încheie cariera. Cum a trecut Christian Horner peste scandalul în care a fost implicat cu o angajată Red Bull Cu toate acestea, anul 2024 a fost dificil pentru Horner. La începutul anului, directorul și CEO-ul echipei a fost supus unei investigații oficiale din partea companiei-mamă Red Bull GmbH, după ce a fost acuzat de o angajată de comportament inadecvat. Christian Horner a respins complet acuzațiile, iar un avocat senior a contestat cazul după o investigație detaliată. Câteva mesaje și fotografii au umbrit debutul din Bahrain, câștigat de Verstappen. Tensiunile din cadrul echipei Red Bull au continuat să crească. Mai mult, olandezul în vârstă de 27 de ani a sugerat că, dacă Helmut Marko ar fi fost dat afară de austrieci, ar lua în considerare părăsirea echipei. După a doua victorie în Arabia Saudită, tensiunile s-au redus, iar Verstappen a câștigat șapte din primele 10 curse, obținând un avans considerabil în clasament. „Trebuie să rămâi la propriile principii și convingeri. Am avut un sprijin extraordinar din partea echipei. În timp ce era mult zgomot în padoc, de fiecare dată când treceți linia roșie în garaj, totul era normal. Nu renunți niciodată, afli cine sunt prietenii tăi și 100% nu m-am gândit să renunț, dar este un an pe care nu mi-aș dori să-l repet.

Cred că a sta aici în decembrie cu rezultatele pe care le-am obținut este o mărturie a forței și profunzimii pe care le avem în echipă. Am crezut doar în mine și în proces și concentrarea mea a fost să mă asigur că continuăm să câștigăm și că am continuat să livrăm. Am avut un sprijin extraordinar din partea familiei mele și a soției mele și, la sfârșitul zilei, acesta este cel mai important lucru”, a declarat Christian Horner, într-un interviu pentru racingnews365.com.

Formula 1 revine în 2025, toate cursele urmând să fie transmise în Universul Antena. Prima etapă revine pe Melbourne Park, după o pauză de şase ani. Marele Premiu al Australiei va avea loc în perioada 14-16 martie 2025.

