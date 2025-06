Trabzonspor i-a fixat preţul lui Denis Drăguş! Patronul FCSB-ului anunţa că îl doreşte la FCSB - Antena Sport

“(n.r. De ce nu îţi doreşti să vii la FCSB?) Pentru că în momentul ăsta mă simt bine unde sunt, n-am avut în niciun moment gândul ăsta de a pleca. Nu sunt genul care atunci când nu merge bine să renunţ şi atunci vreau să mă impun. A fost un an greu, am fost accidentat, a fost o perioadă dificilă. Nu am discutat cu nimeni”, declara Denis Drăguş.

Recent, Gigi Becali şi Denis Drăguş au fost surprinşi discutând mai multe minute la cununia religioasă a lui Florinel Coman cu Ioana Timofeciuc.

Sezonul trecut, Denis Drăguş a evoluat în 18 partide pentru Trabzonspor în prima ligă din Turcia, marcând 2 goluri şi reuşind un assist. În preliminariile World Cup 2026, Drăguş a evoluat în toate cele 4 meciuri disputate de România până acum, reuşind două assist-uri. Drăguş a ratat mai multe ocazii în meciul România – Bosnia 0-1, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.