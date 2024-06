Flavio Briatore a revenit în Formula 1! Anunţul oficial a fost făcut înaintea Marelui Premiu de la Barcelona - Antena Sport

Flavio Briatore a revenit în Formula 1! Anunţul oficial a fost făcut înaintea Marelui Premiu de la Barcelona. Marea cursă va fi duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Flavio Briatore, în vârstă de 74 de ani, fostul şef al Renault în timpul câştigării celor două titluri mondiale din 2005 şi 2006, a devenit consilier executiv la Alpine. Sosirea sa, despre care se zvonea încă de la sfârşitul lunii mai, a fost oficializată vineri de constructorul francez, relatează L’Equipe.

Flavio Briatore a revenit în Formula 1

Înaintea începerii antrenamentelor libere pentru Marele Premiu al Spaniei, Alpine a oficializat revenirea lui Flavio Briatore în cadrul companiei. Urmaşa echipei Renault, unde omul de afaceri italian a fost şef atunci când Fernando Alonso a câştigat titlul mondial în 2005 şi 2006, marca franceză l-a numit „consilier executiv”.

Aşa cum se zvonea la sfârşitul lunii mai, rolul său va fi acela de a superviza, fiind responsabil, de exemplu, de a facilita recrutarea de ingineri şi de alte resurse pentru a consolida echipele de la Enstone (şasiuri/aeronave) şi Viry-Châtillon (motoare). Briatore a condus, de asemenea, echipa Benetton (1988-1997) înainte de a fi recrutat de Renault (2000-2009). Mandatul său în Franţa s-a încheiat brusc odată cu scandalul „crashgate” din septembrie 2009. În timpul Marelui Premiu al Singapore din 2008, italianul i-a cerut lui Nelson Piquet Jr să provoace în mod deliberat un accident pentru a-l avantaja pe Fernando Alonso, care a câştigat. Dezvăluirile brazilianului au dus la o anchetă a Federaţiei Internaţionale (FIA), scrie news.ro. Suspendat pe viaţă înainte de un acord cu FIA Briatore a fost găsit vinovat de înşelăciune şi suspendat pe viaţă din Formula 1. Cu toate acestea, în ianuarie 2010, un tribunal din Paris a decis că această sancţiune a fost neregulamentară. Bătălia juridică a dus la încheierea unui acord între FIA, Briatore şi inginerul Pat Symonds (care a fost, de asemenea, găsit vinovat de înşelăciune) prin care aceştia au convenit să nu mai deţină nicio funcţie operaţională în F1 până la sfârşitul anului 2012. Reclamă

Reclamă 4

Doisprezece ani mai târziu, Briatore ajunge la echipa Alpine, care se află într-o situaţie proastă, cu doar cinci puncte în clasamentul constructorilor (locul 8 din 10) şi un loc vacant pentru

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!