George Russell şi Lewis Hamilton, euforici după "dubla" Mercedes din calificările Marelui Premiu al Marii Britanii: "Am înviat!" - Antena Sport

Max Verstappen s-a clasat pe locul patru în calificări, iar colegul său de echipă, Sergio Perez, va pleca de pe locul 19 în cursa de mâine.

Sezon de coşmar pentru Sergio Perez

Sergio Perez are parte de un sezon de coşmar. Pilotul de la Red Bull a fost OUT din Q1 pentru a treia oară în acest an, în calificările Marelui Premiu al Marii Britanii.

Sergio Perez va pleca de pe locul 19 în cursa din Marele Premiu al Marii Britanii, care va fi duminică, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 16:45.

Pilotul mexican de la Red Bull a pierdut controlul monopostului său în prima parte a calificărilor de la Silverstone şi a ajuns pe zona de pietriş. Steagul roşu a fost arătat imediat, iar sesiunea de calificări a fost întreruptă până când maşina lui Perez a fost scoasă de pe circuit.

A fost pentru a treia oară în acest sezon când Sergio Perez nu a reuşit să treacă de Q1. În Australia şi în Monaco, pilotul mexican a luat startul în marea cursă de pe locul 16. De asemenea, la aceste rezultate se mai adaugă şi faptul că în Marele Premiu de la Imola nu a reuşit să treacă de Q2 şi a luat startul în cursă de pe locul 11.

În ultimele două curse, din Austria şi Spania, pilotul Red Bull s-a clasat pe locul opt în calificări. Cele mai bune rezultate înregistrate de acesta, în calificări, în acest sezon, au fost în China şi Japonia, atunci când s-a clasat pe locul secund.

Totodată, Sergio Perez nu s-a mai clasat pe podium în ultimele şase Mari Premii. Acest lucru îi poate costa pe cei de la Red Bull, în clasamentul constructorilor din Formula 1.