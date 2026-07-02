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Piloţii din Formula 1, în maşini minuscule construite din Lego! Paradă inedită înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii

Alex Masgras Publicat: 2 iulie 2026, 18:37

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Piloţii din Formula 1, în maşini minuscule construite din Lego! Paradă inedită înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii

Maşini Lego, la Marele Premiu de la Miami din 2025 / Profimedia

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Piloţii din Formula 1 vor participa la un tur de paradă la Silverstone înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii de duminică în maşini minuscule construite din piese de Lego, relatează Reuters.

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Demersul este parte a unei colaborări mai lungi între Liberty Media, care deţine organizaţia sportivă care organizează Formula 1, şi producătorul danez de jucării Lego, după ce evenimente similare au avut loc la mai multe curse din Marele Circ în anul 2025. Cursa e duminică, de la ora 17:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Piloţii din Formula 1, în maşini construite din Lego! Paradă inedită înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii

La Miami, anul trecut, piloţii au parcursul circuitul din jurul Hard Rock Stadium în 10 maşini electrice de două locuri fabricate din Lego.

Ulterior, la Las Vegas, un model de Cadillac din anii 1950 realizat din 418.000 de piese de Lego şi condus de actorul Terry Crews a fost folosit pentru a-i duce pe piloţi către podiumul de premiere.

Maşinile pentru parada piloţilor din acest an sunt realizate fiecare din peste 28.000 de piese de Lego şi pot atinge viteze de până la 25 km pe oră pe roţi standard de kart.

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Aceste maşini au schema de culori şi numerele piloţilor din acest sezon, cântăresc aproximativ 280 de kg, dintre care 65 de kg sunt piese de Lego.

O echipă de 20 de proiectanţi şi constructori din piese de Lego a lucrat mai mult de 6.400 de ore pentru a face maşinile la o fabrică din Kladno, în Cehia.

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