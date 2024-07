Ralf Schumacher, verdict categoric în privinţa lui Lando Norris! Ce şanse îi dă în lupta la titlu cu Max Verstappen - Antena Sport

Ralf Schumacher, verdict categoric în privinţa lui Lando Norris! Ce şanse îi dă în lupta la titlu cu Max Verstappen Lando Norris, înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii / Profimedia Ralf Schumacher a dat un verdict categoric în privinţa lui Lando Norris. Pilotul britanic a încheiat pe locul al treilea Marele Premiu al Marii Britanii şi se află pe locul secund în clasamentul piloţilor, dar la 86 de puncte în spatele liderului Max Verstappen. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chiar dacă a spart gheaţa şi s-a impus sezonul acesta la Miami, Lando Norris tot nu a reuşit să se apropie de Verstappen, iar deciziile greşite au dus la distanţarea olandezului în clasament. Ralf Schumacher, verdict categoric în privinţa lui Lando Norris! Ce şanse îi dă în lupta la titlu cu Max Verstappen La Silverstone, Norris era liderul cursei cu 14 tururi înainte de final, dar pilotul McLaren avea nevoie să revină la boxe, pentru a trece pe slick-uri. Nu doar că a stat cu un tur mai mult decât ar fi trebuit pe circuit, dar nici alegerea pneurile soft nu l-a ajutat, în condiţiile în care avea la dispoziţie şi pneuri medii. Astfel, Lewis Hamilton a devenit lider, iar Norris nu i-a putut face faţă nici lui Verstappen. O decizie total greşită, în opinia specialiştilor, care au ajuns la concluzia că monopostul Red Bull era a treia cea mai rapidă maşină la Silverstone. Toate aceste greşeli l-au făcut pe Ralph Schumacher să spună clar că Lando Norris nu este pregătit în acest moment să se lupte etapă de etapă pentru victorie şi că nu poate să fie încă la nivelul lui Max Verstappen. Cu toate acestea, Ralf Schumacher crede că este şi vina inginerului de cursă: Reclamă

Reclamă 4

„Nu, Norris nu e pregătit. Dar de vină poate fi şi structura echipei. Poate fi inginerul său care nu este suficient de bun. Inginerul este mereu o persoană importantă. El este supărat acum, cu toate aceste decizii greşite, dar vrea să treacă peste ele. E un proces din care învaţă”, a declarat Ralf Schumacher, citat de marca.com.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Reclamă