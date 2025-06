Ce se întâmplă cu Horațiu Moldovan după ce Atletico Madrid nu l-a inclus în lotul pentru CM al cluburilor - Antena Sport

România a fost învinsă de Austria după golurile marcate de Gregoritsch și Sabitzer. În opinia lui Horațiu Moldovan, reușitele celor doi au fost norocoase. Portarul echipei naționale a mai spus și că golurile austriecilor au plecat de la faze care „nu anunțau nimic”.

“(n.r. Din păcate un rezultat nefavorabil, deși ai avut câteva intervenții salvatoare) Era mai bine să nu am nicio intervenție și să câștigăm 1-0. Am întâlnit o echipă puternică, cu jucători în top 5 campionate. A venit acel gol, parcă cineva ne-a turnat plumb în ghete, iar mai apoi am încasat golul deviat.

Am făcut jocul nostru, dar am avut și ghinion. Am luat 2 goluri din faze care nu anunțau nimic.

(n.r. Care mai sunt șansele de calificare) Noi sperăm până la capăt, dacă nu locul 1, chiar locul 2. Putem merge la Mondial și de pe locul 2. Sperăm să ne revenim cât mai repede, avem o partidă dificilă marți.

Eu m-am simțit incredibil în această seară, ca și cum aș fi jucat acasă. Vreau să le mulțumesc fanilor și să îmi cer scuze pentru că nu i-am făcut fericiți”, a spus Horațiu Moldovan, pentru AntenaSport.