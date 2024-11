Adrian Mutu a răbufnit. Ce spune „Briliantul” despre românii din Serie A: ”Cum să îl compari pe Man cu mine?” - Antena Sport

Adrian Mutu a răbufnit. Ce spune „Briliantul” despre românii din Serie A Adrian Mutu la o conferinţă de presă, pe vremea când era antrenor la CFR Cluj - Profimedia Adrian Mutu a răbufnit când a fost întrebat ce părere are despre Dennis Man şi Valentin Mihăilă. „Briliantul” a oferit un interviu pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, unde a vorbit despre românii care au cucerit Serie A. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Antrenorul în vârstă de 45 de ani a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Dennis Man şi a lui Valentin Mihăilă. Cei doi jucători de atac de la Parma au avut o evoluție fantastică încă de la începutul sezonului din Serie A. Adrian Mutu a răbufnit. Ce spune „Briliantul” despre românii din Serie A: ”Cum să îl compari pe Man cu mine?” Cu toate acestea, Adrian Mutu a mărturisit că în momentul de față nu se pot face comparații între el și Dennis Man sau între Cristi Chivu și Radu Drăgușin. „Briliantul” susține că cei doi jucători aflați la Parma, respectiv Tottenham, mai au de lucrat pentru a egala performanțele lor din carieră. ”Sunt pe drumul bun, dar nu se poate face o comparație în momentul ăsta. Cum să îl compari pe Drăgușin cu Cristi Chivu sau pe Man cu mine? În momentul acesta, ei nu au obținut ce am obținut noi și hai să vorbim peste cinci ani, poate atunci vorbim altfel. Sunt pe drumul bun amândoi, încep să prindă coajă, au timp, rămâne de văzut ce vor realiza. Acum noi vorbim după ce noi am făcut o carieră. Nu are termen de comparație. Dacă eram contemporani, era altceva. Man are nevoie de continuitate în evoluții, el a pus mască musculară, dă goluri, pase de gol, a fost cel care a pasat la golul doi cu Juventus. Gândește-te că acum se pune assist când bați un corner. Reclamă

În joc le are pe toate, nu îi lipsește nimic. De continuitate are nevoie Dennis Man. Are tehnică, viteză, dribling, tot ce vrei. Știe jocul, probabil la jocul cu capul mai are de îmbunătățit, asta îți mai aduce niște goluri. Trebuie să faci 10 jocuri bune și unul nasol, dacă se întâmplă”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Man şi Drăguşin sunt „tricolorii momentului”

Dennis Man a marcat de 27 de ori și a pasat decisiv în 14 rânduri, în cele 119 meciuri pe care le-a jucat în tricoul lui Parma. În cariera sa de fotbalist, Mutu a jucat în 271 de partide în Serie A, reuşind să înscrie 103 goluri. Fostul internaţional român a rămas unul dintre cei mai îndrăgiți jucători străini din istoria Fiorentinei, în ciuda faptului că nu a reușit să cucerească niciun trofeu în Italia.

În ceea ce priveşte comparaţia Drăgușin-Chivu, fostul căpitan al „tricolorilor” a ridicat şi mai sus ștafeta. Cristi Chivu are un CV bogat, evoluând la echipe precum Ajax, AS Roma și Inter. Acesta a reuit să cucerească, printre altele, un trofeu UEFA Champions League și trei titluri în Serie A.

Ce părere are Adrian Mutu despre Valentin Mihăilă şi Răzvan Marin De asemenea, Mutu a vorbit la superlativ despre „tricolorii momentului”. Acesta este sigur că și Mihăilă va ajunge la un nivel și mai mare dacă va reuși să marcheze mai mult. Fostul internaţional român a vorbit şi despre Răzvan Marin, despre care spune că este un jucător matur. ”Dennis Man crește foarte mult și marchează. A fost protagonist în Serie B, promovând, iar acum confirmă în Serie A. Mihăilă trebuie să reușească să mai înscrie câteva goluri, mai are de lucrat, dar în ceea ce privește jocul se descurcă și el foarte bine. Sunt într-un loc ca Parma, unde mai pot progresa. Am văzut că sunt foarte buni și au caracterul potrivit pentru a ajunge în top. Răzvan joacă în Serie A de câțiva ani. Este un mijlocaș, unul mai experimentat, mai matur. Este puternic, inteligent. Are o mentalitate foarte bună și asta se vede și la echipa națională a României, unde este unul dintre jucătorii de bază”, a spus Adrian Mutu pentru cotidianul Gazzetta dello Sport, citat de tuttocagliari.

