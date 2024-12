Andrea Compagno și-a găsit echipă! Care este următoarea destinație a fostului fotbalist de la FCU Craiova și FCSB - Antena Sport

Andrea Compagno, reacție despre revenirea în Liga 1 Andrea Compagno a recunoscut că impresarul său a purtat discuții cu echipe din Liga 1, dar și din alte campionate, după ce atacantul s-a despărțit de formația din China. Italianul își dorește să semneze cu o nouă echipă în perioada de mercato de iarnă, în prezent relaxându-se alături de familie. Totodată, Compagno a transmis că visul său este să evolueze în Serie A. Atacantul a vorbit și despre perioada petrecută în România, fiind impresionat de fanii români. „Nu pot să știu exact ce îmi lipsește, poate că nu e nivelul meu cel din prima ligă din Italia, asta nu știu, dar dacă mă întrebi de visul meu, da, este să joc în Serie A.

Știu că impresarul are niște discuții acolo sau în alte țari, dar, cum am zis, nu știu ce o să fie, o să aștept, noi vorbim aproape în fiecare zi, ne gândim foarte bine la fiecare oportunitate. Am auzit și de Rapid, și CFR, sunt două echipe mari din România, una e mare rivală a echipei pentru care am jucat anul trecut, cu o galerie importantă, așa cum era la Steaua (n.r. FCSB) și la Craiova.

În România foarte multe echipe au suporteri atât de frumoși, pentru mine e o onoare mare, dar nu cred că o să fie oportunitatea pentru mine ca în acest an să mă întorc în România pentru că, așa cum am zis, după acest an este oportunitatea mare sa stau la acest nivel de salariu”, a declarat Andrea Compagno, pentru iamsport.ro.