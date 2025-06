Ange Postecoglou, în vizorul unui club din afara Europei. Unde poate ajunge fostul antrenor al lui Drăguşin - Antena Sport

Radu Drăguşin i-a mulţumit lui Ange Postecoglou

Radu Drăguşin i-a transmis un mesaj lui Ange Postecoglou, după ce Tottenham a decis să renunţe la antrenorul australian.

Postecoglou a cucerit Europa League cu Tottenham în sezonul care tocmai s-a încheiat, dar conducerea lui Spurs nu a reuşit să treacă peste contraperformanţa din campionat. Tottenham a încheiat Premier League pe locul 17, prima poziţie deasupra zonei roşii.

„Thank you for everything, gaffer”, i-a transmis Radu Drăguşin lui Ange Postecoglou pe InstaStory, adică „Mulţumesc pentru tot, Mister”.