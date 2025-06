Adrian Mutu i-a propus un transfer lui Gigi Becali. Pe cine ar vedea la FCSB: "Un jucător foarte interesant" - Antena Sport

Gigi Becali e aproape de un nou transfer

Gigi Becali este pregătit de un nou transfer la FCSB. Andrea Padula, fost jucător la Basel, care a evoluat ultima oară la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, se află pe lista campioanei României.

În vârstă de 29 de ani, Padula s-a despărţit de FCU Craiova la finalul sezonului trecut, dar vrea să continue în România. El a dezvăluit că are mai multe oferte, atât din Liga 1, cât şi din Liga 2.

Născut în Elveţia, dar cu cetăţenie italiană şi română, Padula este onorat să audă că o echipă precum FCSB este interesată de serviciile sale şi spune că este pregătit să facă un pas important în cariera sa:

“La 29 de ani mă simt pregătit să fac un pas important. Am învățat foarte mult, am suferit foarte mult. Nu am jucat fotbal doi ani, apoi am revenit în România. Acum sunt în momentul meu cel mai frumos din fotbal și din viață. Mă simt pregăit pentru tot ce vine.

E normal ca atunci când citești că FCSB are un interes pentru tine să fie o mare onoare. FCSB este o echipă mare în România, dar și în Europa. E o echipă mare de tot. Ești fericit când cea mai bună echipă din România se interesează de tine.

Vedem ce se întâmplă. Eu sunt pregătit pentru tot, aștept doar să încep o nouă poveste. Avem 2-3 oferte pe masă, dar încă așteptăm. Vrem să ne gândim bine la acest pas. Ofertele sunt din România, din Superligă și din Liga a 2-a. Sunt avansate discuțiile.

Vreau să fac un pas important, dar corect. Am avut o a doua viață în fotbal la FCU Craiova, îi mulțumesc domnului Mititelu. Acum vreau să continui, să merg tot înainte”, a declarat Andrea Padula, la digisport.ro.