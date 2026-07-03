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OFICIAL | Eliminat de la Cupa Mondială, prezentat imediat de Bayern Munchen! A costat 50 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 3 iulie 2026, 17:54

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OFICIAL | Eliminat de la Cupa Mondială, prezentat imediat de Bayern Munchen! A costat 50 de milioane de euro

Jucătorii naționalei Germaniei / Profimedia

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Naționala Germaniei a suferit o eliminare rușinoasă de la Campionatul Mondial, dar unul dintre jucătorii antrenați de Julian Nagelsmann a tras lozul cel mare.

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Nathaniel Brown a fost cumpărat de campioana din Bundesliga de la Eintracht Frankfurt, iar gruparea bavareză a oficializat mutarea de 50 de milioane de euro în cursul zilei de vineri.

Nathaniel Brown a semnat cu Bayern Munchen

Nathaniel Brown este al doilea jucător de la Cupa Mondială care a fost transferat oficial de Bayern Munchen în această vară. După Ismael Saibari, bavarezii au oficializat o altă mutare.

Fundașul stânga în vârstă de 23 de ani a fost adus de la Eintracht Frankfurt în schimbul sumei de 50 de milioane de euro, la care se vor putea adăuga alte cinci milioane, în funcție de performanțele fotbalistului.

Contractul semnat de internaționalul german este valabil până în iunie 2031. 75 de meciuri, 7 goluri și 13 assist-uri a reușit Brown la Eintracth Frankfurt.

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