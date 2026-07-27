Cum a fost surprins starul Yan Diomande în ziua în care se negociază transferul său la Real Madrid

Yan Diomande este cel mai sonor nume pe piața transferurilor în aceste momente, după ce starul ivorian de doar 19 ani a stârnit interesul celor de la Real Madrid.

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În ultimele 24 de ore, „los blancos” au ajuns la un acord cu jucătorul în privința contractului, iar acum cele două cluburi trebuie să ajungă la un consens în privința sumei de transfer.

Yan Diomande, surprins în cantonamentul celor de la RB Leipzig

Yan Diomande este aproape de transferul carierei, asta după ce ivorianul a ajuns la un acord cu Real Madrid. Florentino Perez negociază cu oficialii celor de la RB Leipzig, pentru a stabili suma pentru care se va face mutarea.

Nemții au refuzat oferta inițială de 110 milioane de euro (cu tot cu bonusuri), însă fotbalistul e convins că este doar o chestiune de timp până când va face pasul la cea mai titrată echipă a Spaniei.

Clubul din Bundesliga a început astăzi pregătirea pentru noul sezon, iar Diomande a fost surprins zâmbind cu gura până la urechi. Cu siguranță, acesta este fericit că va semna un contract la care acum câțiva ani nici măcar nu putea visa.