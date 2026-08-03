Edin Dzeko a semnat! Unde va juca atacantul bosniac la 40 de ani

Edin Dzeko va evolua în sezonul viitor în Bundesliga! Fostul atacant de la Manchester City, Roma sau Inter a ales să continue la Schalke 04 și în sezonul următor, după ce a ajutat echipa din Gelsenkirchen să promoveze înapoi în Bundesliga sezonul trecut.

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Dzeko a ajuns la Schalke iarna trecută când a semnat un contract pe 6 luni și a reușit să înscrie 6 goluri și să dea 3 assist-uri în cele 11 partide de Bundesliga 2 în care a evoluat pentru Schalke.

Dzeko va juca în Bundesliga

Deși va împlini 41 de ani în luna martie anul viitor, Dzeko nu se gândește momentan la retragere. El a fost și căpitanul Bosniei la Campionatul Mondial din această vară.

„De când am ajuns la Schalke, în iarnă, am făcut parte dintr-o echipă extraordinară și am simțit sprijinul incredibil al suporterilor. Promovarea în Bundesliga se numără printre cele mai importante momente ale carierei mele. A fost de necrezut. Fotbalul m-a făcut fericit și m-a motivat întreaga viață. Încă sunt dornic de performanță și vreau să-mi ajut echipa și în Bundesliga” spune Dzeko. „Conversațiile cu el ne-au arătat că este la fel de flămând ca întotdeauna” a spus și directorul sportiv de la Schalke, Youri Mulder.

Edin Dzeko a devenit cunoscut în fotbalul european chiar în Bundesliga, după o perioadă fantastică în tricoul lui Wolfsburg, echipă pentru care a jucat în 2007 și 2011 și pentru care a marcat 66 de goluri în 111 meciuri și cu care a cucerit singurul titlu din istoria clubului, în 2009. Pentru Dzeko au urmat alte două titluri la Manchester City.