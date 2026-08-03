Edin Dzeko a semnat! Unde va juca atacantul bosniac la 40 de ani

Edin Dzeko va evolua în sezonul viitor în Bundesliga! Fostul atacant de la Manchester City, Roma sau Inter a ales să continue la Schalke 04 și în sezonul următor, după ce a ajutat echipa din Gelsenkirchen să promoveze înapoi în Bundesliga sezonul trecut.
Dzeko a ajuns la Schalke iarna trecută când a semnat un contract pe 6 luni și a reușit să înscrie 6 goluri și să dea 3 assist-uri în cele 11 partide de Bundesliga 2 în care a evoluat pentru Schalke.
Dzeko va juca în Bundesliga
Deși va împlini 41 de ani în luna martie anul viitor, Dzeko nu se gândește momentan la retragere. El a fost și căpitanul Bosniei la Campionatul Mondial din această vară.
„De când am ajuns la Schalke, în iarnă, am făcut parte dintr-o echipă extraordinară și am simțit sprijinul incredibil al suporterilor. Promovarea în Bundesliga se numără printre cele mai importante momente ale carierei mele. A fost de necrezut. Fotbalul m-a făcut fericit și m-a motivat întreaga viață. Încă sunt dornic de performanță și vreau să-mi ajut echipa și în Bundesliga” spune Dzeko. „Conversațiile cu el ne-au arătat că este la fel de flămând ca întotdeauna” a spus și directorul sportiv de la Schalke, Youri Mulder.
Edin Dzeko a devenit cunoscut în fotbalul european chiar în Bundesliga, după o perioadă fantastică în tricoul lui Wolfsburg, echipă pentru care a jucat în 2007 și 2011 și pentru care a marcat 66 de goluri în 111 meciuri și cu care a cucerit singurul titlu din istoria clubului, în 2009. Pentru Dzeko au urmat alte două titluri la Manchester City.
Schalke debutează în noul sezon de Bundesliga contra lui Augsburg pe 30 august.
𝗘𝗗𝗜𝗡 𝗗𝗭̌𝗘𝗞𝗢 𝗜𝗦 𝗦𝗧𝗔𝗬𝗜𝗡𝗚! ✍️
After a successful spell in the second half of last season, @EdDzeko has signed a new one-year deal with the Royal Blues to return to the Bundesliga in his 23rd year of professional football! 🙌
🔗 https://t.co/bGomOJajuB#S04 pic.twitter.com/SSguLNl6Qg
— FC Schalke 04 (@s04_en) August 3, 2026
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