Home | Fotbal | Bundesliga | Edin Dzeko a semnat! Unde va juca atacantul bosniac la 40 de ani

Edin Dzeko a semnat! Unde va juca atacantul bosniac la 40 de ani

Sebastian Ujica Publicat: 3 august 2026, 16:48

Comentarii
Edin Dzeko a semnat! Unde va juca atacantul bosniac la 40 de ani

Edin Dzeko, în timpul unui meci / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Edin Dzeko va evolua în sezonul viitor în Bundesliga! Fostul atacant de la Manchester City, Roma sau Inter a ales să continue la Schalke 04 și în sezonul următor, după ce a ajutat echipa din Gelsenkirchen să promoveze înapoi în Bundesliga sezonul trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dzeko a ajuns la Schalke iarna trecută când a semnat un contract pe 6 luni și a reușit să înscrie 6 goluri și să dea 3 assist-uri în cele 11 partide de Bundesliga 2 în care a evoluat pentru Schalke.

Dzeko va juca în Bundesliga

Deși va împlini 41 de ani în luna martie anul viitor, Dzeko nu se gândește momentan la retragere. El a fost și căpitanul Bosniei la Campionatul Mondial din această vară.

„De când am ajuns la Schalke, în iarnă, am făcut parte dintr-o echipă extraordinară și am simțit sprijinul incredibil al suporterilor. Promovarea în Bundesliga se numără printre cele mai importante momente ale carierei mele. A fost de necrezut. Fotbalul m-a făcut fericit și m-a motivat întreaga viață. Încă sunt dornic de performanță și vreau să-mi ajut echipa și în Bundesliga” spune Dzeko. „Conversațiile cu el ne-au arătat că este la fel de flămând ca întotdeauna” a spus și directorul sportiv de la Schalke, Youri Mulder.

Edin Dzeko a devenit cunoscut în fotbalul european chiar în Bundesliga, după o perioadă fantastică în tricoul lui Wolfsburg, echipă pentru care a jucat în 2007 și 2011 și pentru care a marcat 66 de goluri în 111 meciuri și cu care a cucerit singurul titlu din istoria clubului, în 2009. Pentru Dzeko au urmat alte două titluri la Manchester City.

Reclamă
Reclamă

Schalke debutează în noul sezon de Bundesliga contra lui Augsburg pe 30 august.

 

Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediereTraian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Observator
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Mitică Dragomir a dat verdictul în direct când a auzit primul 11 al FCSB cu Farul: „Un tâmpit!” Exclusiv
Fanatik.ro
Mitică Dragomir a dat verdictul în direct când a auzit primul 11 al FCSB cu Farul: „Un tâmpit!” Exclusiv
18:25

EXCLUSIV„De el depinde! Mai are și un patron…” Mesaj pentru Târnovanu de la un fost portar de la FCSB
18:07

Disperare: Gianni Infantino l-a sunat pe Donald Trump pentru a-şi salva postul la FIFA! Deznodământ neaşteptat
17:53

Dinamovistul sare în apărarea lui Marius Baciu, antrenorul de la FCSB contestat dur: „Nu trebuie să ne grăbim”
17:47

LIVE SCOREU Cluj – FC Botoșani 0-0. Dan Nistor, la meciul 515 în Liga 1
17:44

Rădoi a dezvăluit cea mai mare problemă după plecarea de la FCSB: „Acest lucru este greșit!” Ce a descoperit la Gaziantep
17:06

Dat afară de Dinamo, preferatul lui Zeljko Kopic a semnat cu PAOK
Vezi toate știrile
1 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 2 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 3 Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF 4 Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali 5 „Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea 6 Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!