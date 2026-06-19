A cerut retragerea lui Cristiano Ronaldo şi a fost luată la ţintă. Partenera jucătorului naţionalei Portugaliei nu s-a abţinut

Un mesaj evident, care-i cere starului portughez Cristiano Ronaldo să se retragă, postat de partenera fotbalistului Joao Neves, a atras vineri un val de insulte pe contul de Instagram al acesteia.

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Sub fotografia partenerului sau, pe care actriţa Madalena Aragao a postat-o, un suporter al lui Ronaldo a comentat că prietenul ei ar trebui să-i paseze mingea ”celui mai bun din toate timpurile” (GOAT).

Partenera lui Joao Neves l-a criticat pe Cristiano Ronaldo

Partenera lui Neves a răspuns cu mesajul: ”Spune-i celui mai bun jucător din toate timpurile să se retragă. Este foarte egoist!”. Din acel moment, partenera lui Neves a primit o avalanşă de insulte de la fanii lui Cristiano Ronaldo.

Fundaşul portughez Ruben Dias a minimalizat criticile la adresa lui Ronaldo şi a startului dificil al Portugaliei la Cupa Mondială, spunând că este doar zgomot al presei.

Portugalia a încheiat la egalitate cu RD Congo (0-0), miercuri, iar starul Cristiano Ronaldo a fost doar un jucător periferic. Fostul campion mondial Thierry Henry a declarat pentru reţeaua Fox că jucătorul portughez de 41 de ani a obstrucţionat meciul.