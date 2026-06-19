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A cerut retragerea lui Cristiano Ronaldo şi a fost luată la ţintă. Partenera jucătorului naţionalei Portugaliei nu s-a abţinut

Viviana Moraru Publicat: 19 iunie 2026, 21:34

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A cerut retragerea lui Cristiano Ronaldo şi a fost luată la ţintă. Partenera jucătorului naţionalei Portugaliei nu s-a abţinut

Iubita lui Joao Neves/ Instagram

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Un mesaj evident, care-i cere starului portughez Cristiano Ronaldo să se retragă, postat de partenera fotbalistului Joao Neves, a atras vineri un val de insulte pe contul de Instagram al acesteia.

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Sub fotografia partenerului sau, pe care actriţa Madalena Aragao a postat-o, un suporter al lui Ronaldo a comentat că prietenul ei ar trebui să-i paseze mingea ”celui mai bun din toate timpurile” (GOAT).

Partenera lui Joao Neves l-a criticat pe Cristiano Ronaldo

Partenera lui Neves a răspuns cu mesajul: ”Spune-i celui mai bun jucător din toate timpurile să se retragă. Este foarte egoist!”. Din acel moment, partenera lui Neves a primit o avalanşă de insulte de la fanii lui Cristiano Ronaldo.

Fundaşul portughez Ruben Dias a minimalizat criticile la adresa lui Ronaldo şi a startului dificil al Portugaliei la Cupa Mondială, spunând că este doar zgomot al presei.

Portugalia a încheiat la egalitate cu RD Congo (0-0), miercuri, iar starul Cristiano Ronaldo a fost doar un jucător periferic. Fostul campion mondial Thierry Henry a declarat pentru reţeaua Fox că jucătorul portughez de 41 de ani a obstrucţionat meciul.

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Dias (Manchester City) nu a fost de acord în această privinţă: ”Cristiano obţine multă atenţie şi este mereu în lumina reflectoarelor. Acesta a fost situaţia de când sunt la echipa naţională şi va fi cazul şi în viitor”, a declarat el într-o conferinţă de presă, vineri, de la baza de pregătire a Portugaliei din Florida.

‘Dar fiecare dintre noi, inclusiv Cristiano, este obişnuit să gestioneze presiunea presei. Ştim acest lucru de la cluburile noastre, de la echipa naţională, de la turneele Cupei Mondiale şi de la Campionatele Europene”, a completat acesta.

Prima conferinţă de presă de la meciul de deschidere al Portugaliei a devenit aproape monotematică, Ruben Dias, câştigător al Ligii Campionilor, al Cupei Mondiale a Cluburilor şi de 76 de ori selecţionat în naţionala portugheză, fiind întrebat aproape exclusiv despre Ronaldo. ‘‘M-ai dezamăgit. Credeam că mă vei întreba ceva despre plajă”, a glumit el cu unul dintre reporteri.

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Jucătorii Portugaliei au fost parodiaţi pe reţelele de socializare pentru că s-au dus prea des la plajă sau la piscina hotelului de la baza de pregătire.

Au fost de asemenea relatări neconfirmate despre unii jucători care sunt speriaţi să părăsească hotelul din cauza aligatorilor din apropiere.

Această agitaţie inutilă şi falsa informaţie nu ajută, a spus fundaşul central, dar el încă mai crede în visul comun de câştigare a primei Cupe Mondiale.

”Nimeni nu se poate aştepta ca un turneu ca acesta să se desfăşoare perfect de la început. Cred că cu cât mai repede vine faza dificilă, cu atât mai bine’‘, a spus acesta.

Portugalia întâlneşte Uzbekistanul, marţi, în al doilea său meci din Grupa K, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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