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Anglia revine pe stadionul unde s-a produs „Mâna lui Dumnezeu”, la 40 de ani după legendarul gol al lui Diego Maradona

Bogdan Stănescu Publicat: 2 iulie 2026, 14:14

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Anglia revine pe stadionul unde s-a produs Mâna lui Dumnezeu”, la 40 de ani după legendarul gol al lui Diego Maradona

Golul marcat de Maradona cu mâna la Mondialul din 1986 / Profimedia Images

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Calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 după victoria împotriva Republicii Democrate Congo (2-1), naţionala Angliei va întâlni Mexicul pe stadionul Azteca. Acolo unde „Mâna lui Dumnezeu” i-a costat foarte scump acum 40 de ani. Mexic – Anglia e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY luni, 6 iulie, de la ora 03:00.

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Echipa „Three Lions” a disputat deja un meci de Cupă Mondială acolo. S-a întâmplat în 1986, în cadrul unei ediţii găzduite de Mexic.  Pe 22 iunie, Anglia a întâlnit Argentina într-un sfert de finală care a intrat în istoria fotbalului, în special datorită unei faze: celebra „Mână a lui Dumnezeu”.

După „Mâna lui Dumnezeu”, „Golul secolului”

Scorul este 0-0 în minutul 51. Diego Maradona driblează mai mulţi jucători în jumătatea adversă, încearcă să se îndrepte spre flancul drept şi profită de o degajare ratată a englezilor pentru a juca o minge în aer. El îl devansează pe portarul Peter Shilton, împingând mingea cu mâna în poartă. Argentina conduce cu 1-0.

Dar nu s-a terminat aici. Imediat după aceea, în minutul 55, Maradona realizează o altă acţiune legendară. Numărul 10 porneşte din propria jumătate de teren şi trece de întreaga echipă engleză, inclusiv de Peter Shilton, înainte de a trimite mingea în plasă. Este „Golul secolului”. Gary Lineker reduce diferenţa (min. 81, 2-1), dar nu împiedică eliminarea englezilor, în timp ce Argentina va fi încoronată la finalul Cupei Mondiale, iar Maradona va deveni un mit.

O poveste care ar putea trezi vechile fantome ale Angliei, în noaptea de duminică spre luni. De data aceasta, adversarul va fi ţara gazdă, Mexicul, iar cu ajutorul VAR-ului, este puţin probabil ca un gol să fie marcat cu mâna.

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