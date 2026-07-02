Anglia revine pe stadionul unde s-a produs „Mâna lui Dumnezeu”, la 40 de ani după legendarul gol al lui Diego Maradona

Calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 după victoria împotriva Republicii Democrate Congo (2-1), naţionala Angliei va întâlni Mexicul pe stadionul Azteca. Acolo unde „Mâna lui Dumnezeu” i-a costat foarte scump acum 40 de ani. Mexic – Anglia e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY luni, 6 iulie, de la ora 03:00.

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Echipa „Three Lions” a disputat deja un meci de Cupă Mondială acolo. S-a întâmplat în 1986, în cadrul unei ediţii găzduite de Mexic. Pe 22 iunie, Anglia a întâlnit Argentina într-un sfert de finală care a intrat în istoria fotbalului, în special datorită unei faze: celebra „Mână a lui Dumnezeu”.

După „Mâna lui Dumnezeu”, „Golul secolului”

Scorul este 0-0 în minutul 51. Diego Maradona driblează mai mulţi jucători în jumătatea adversă, încearcă să se îndrepte spre flancul drept şi profită de o degajare ratată a englezilor pentru a juca o minge în aer. El îl devansează pe portarul Peter Shilton, împingând mingea cu mâna în poartă. Argentina conduce cu 1-0.

Dar nu s-a terminat aici. Imediat după aceea, în minutul 55, Maradona realizează o altă acţiune legendară. Numărul 10 porneşte din propria jumătate de teren şi trece de întreaga echipă engleză, inclusiv de Peter Shilton, înainte de a trimite mingea în plasă. Este „Golul secolului”. Gary Lineker reduce diferenţa (min. 81, 2-1), dar nu împiedică eliminarea englezilor, în timp ce Argentina va fi încoronată la finalul Cupei Mondiale, iar Maradona va deveni un mit.

O poveste care ar putea trezi vechile fantome ale Angliei, în noaptea de duminică spre luni. De data aceasta, adversarul va fi ţara gazdă, Mexicul, iar cu ajutorul VAR-ului, este puţin probabil ca un gol să fie marcat cu mâna.