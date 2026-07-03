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Argentina – Capul Verde (LIVE VIDEO, 01:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Leo Messi dă piept cu Joao Paulo, jucătorul FCSB

Antena Sport Publicat: 3 iulie 2026, 13:10

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Argentina – Capul Verde (LIVE VIDEO, 01:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Leo Messi dă piept cu Joao Paulo, jucătorul FCSB

Leo Messi a scris istorie pentru Argentina. Foto: Getty Images

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Argentina – Capul Verde, duel spectaculos în 16-imile Cupei Mondiale! Lionel Messi, față în față cu Joao Paulo de la FCSB. Meciul este în direct la Antena 1, dar și pe AntenaPLAY.

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Campionatul Mondial din 2026 programează unul dintre cele mai așteptate meciuri din faza 16-imilor de finală. Argentina, campioana mondială en-titre, o întâlnește pe surpriza turneului, Capul Verde, într-o partidă care va începe la ora 01:00.

Argentina – Capul Verde (LIVE VIDEO, 01:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Toate privirile vor fi îndreptate spre Lionel Messi, care continuă să impresioneze și la 39 de ani.

De cealaltă parte, Capul Verde trăiește cea mai frumoasă poveste din istoria fotbalului său. Aflată în premieră la un turneu final de Campionat Mondial, reprezentativa africană a terminat pe locul secund într-o grupă extrem de dificilă, din care au mai făcut parte Spania, Uruguay și Arabia Saudită.

Pentru microbiștii din România, duelul are un motiv în plus de interes. Din lotul statului african face parte și Joao Paulo, fotbalist legitimat la FCSB.

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Învingătoarea acestui duel se va califica în optimile de finală, unde va întâlni echipa care se va impune în confruntarea dintre Australia și Egipt.

Argentina – Capul Verde. Echipele probabile

Argentina (4-3-3): E. Martinez – N. Molina, C. Romero, L. Martinez, F. Medina – Mac Allister, E. Fernandez, De Paul – Messi, Lautaro Martinez, T. Almada

Selecționer: Lionel Scaloni

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Capul Verde (4-1-4-1): Vozinha – S. Moreira, Pico, Diney, J. Paulo – Lenini – R. Mendes, D. Duarte, J. Monteiro, J. Cabral – R. Livrament0

Selecționer: Bubista

 

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