„Aveți o stea norocoasă care veghează?” Răspunsul cutremurător al lui Deschamps, după moartea mamei lui

Franța a învins categoric Suedia cu 3-0 în șaisprezecimile Campionatului Mondial.

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Un scor care este mai curând nedrept pentru vicecampioana mondială, cea care a avut 25 de șuturi la poartă și un xG de 3,17.

Reacția lui Deschamps după meciul cu Suedia

Didier Deschamps a revenit pe banca echipei după ce a ratat partida cu Norvegia, când a fost plecat pentru înmormântarea mamei sale. Deschamps a menționat acest lucru în interviul de după meci.

„Aveți o stea norocoasă acolo sus care veghează asupra dumneavoastră” i-a spus jurnalistul, făcând referire la faptul că mama selecționerului Franței a murit săptămâna trecută. „Din păcate, nu am doar una acolo sus, am deja trei. Așa că… știți cum e cu stelele, ele sunt acolo sus, departe.

Acum urmează un alt meci, nu are rost să privim prea departe în viitor, pentru că altfel realitatea ne va readuce rapid cu picioarele pe pământ. Dacă ne păstrăm această concentrare și această determinare… evident, dincolo de asta, avem calitate și talent. Peste patru zile va trebui să arătăm din nou aceleași calități” a spus Deschamps.