„Aveți o stea norocoasă care veghează?” Răspunsul cutremurător al lui Deschamps, după moartea mamei lui

Franța a învins categoric Suedia cu 3-0 în șaisprezecimile Campionatului Mondial.
Un scor care este mai curând nedrept pentru vicecampioana mondială, cea care a avut 25 de șuturi la poartă și un xG de 3,17.
Reacția lui Deschamps după meciul cu Suedia
Didier Deschamps a revenit pe banca echipei după ce a ratat partida cu Norvegia, când a fost plecat pentru înmormântarea mamei sale. Deschamps a menționat acest lucru în interviul de după meci.
„Aveți o stea norocoasă acolo sus care veghează asupra dumneavoastră” i-a spus jurnalistul, făcând referire la faptul că mama selecționerului Franței a murit săptămâna trecută. „Din păcate, nu am doar una acolo sus, am deja trei. Așa că… știți cum e cu stelele, ele sunt acolo sus, departe.
Acum urmează un alt meci, nu are rost să privim prea departe în viitor, pentru că altfel realitatea ne va readuce rapid cu picioarele pe pământ. Dacă ne păstrăm această concentrare și această determinare… evident, dincolo de asta, avem calitate și talent. Peste patru zile va trebui să arătăm din nou aceleași calități” a spus Deschamps.
Cel mai longeviv selecționer de la Mondial, Deschamps speră să ducă Franța în a treia finală consecutivă.
„Multă mândrie. Suntem într-o misiune, eu la fel ca și ei, alături de ei. Până la meciul nostru de azi, am văzut că au fost meciuri foarte complicate și dificile în optimi. Nu o să spun că al nostru a fost simplu, dar am avut totuși un avantaj confortabil, chiar dacă am fi putut fi mai eficienți în prima repriză. Prin urmare, trebuie să apreciem acest moment. Știm că peste patru zile avem un alt meci, dar de asta suntem aici, iar jucătorii sunt pregătiți pentru asta. Mai avem o etapă de trecut, aceasta a fost trecută cu succes. Este un pas logic, firește, dar trebuie totuși să ne bucurăm de el. Când faci lucrurile bine, când le faci împreună și cu o stare de spirit excelentă, simți o mare mândrie.
I-am urmărit (nr. pe Paraguay). Nu au ajuns aici întâmplător, iar echipa Germaniei este o echipă puternică. Paraguayul are acel ADN sud-american: pun multă presiune, caută duelurile directe, dar au și jucători foarte buni. Nu te califici în fazele superioare ale unui Campionat Mondial din pură întâmplare. O să ne luăm timpul necesar, au fost analizați, chiar dacă eu personal am văzut deja cea mai mare parte din ultimul lor meci împotriva Germaniei. O să o luăm pas cu pas. Avem două zile la dispoziție pentru a savura victoria, iar apoi ne vom reintra în ritm” a mai spus Deschamps.
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